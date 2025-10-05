Domingo 5 de octubre de 2025, p. 4
La Secretaría de Marina (Semar) informó que ayer se llevó a cabo la ceremonia de zarpe del buque escuela Cuauhtémoc, frente al muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York, por lo que el navío continuará con sus actividades de instrucción, después del choque que tuvo con el puente de Brooklyn el 17 de mayo.
En un comunicado de la Armada, se indicó que la ceremonia fue presidida por el oficial mayor de Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, en representación del titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
El funcionario estuvo acompañado por la representante permanente alterna en la misión permanente de México ante la ONU, Alicia Buenrostro, así como el agregado de México en Naciones Unidas, vicealmirante Javier Araiza Urrutia, y el agregado naval de México en Estados Unidos, capitán Marco Antonio Fuentes Lovatón.
Las autoridades navales señalaron que el zarpe de la nave se llevó a cabo con seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes, 66 clases y marinería.
En la ceremonia, se exhortó a la tripulación a “seguir formando a los futuros oficiales de la Armada de México, llevando el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares del mundo”.
Escamilla Cázares resaltó que “todos los buques, cualquiera que sea su misión, enfrentan riesgos en puerto y en la mar. Los marinos a lo largo de la historia han enfrentado tormentas, guerras y accidentes; su preparación profesional les permite sortearlas bravíamente con el fin de recuperar la operatividad de sus buques lo antes posible”, por lo que con este acto se homenajeó a los marinos que perdieron la vida o resultaron heridos en mayo.