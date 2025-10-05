De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 4

La Secretaría de Marina (Semar) informó que ayer se llevó a cabo la ceremonia de zarpe del buque escuela Cuauhtémoc, frente al muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York, por lo que el navío continuará con sus actividades de instrucción, después del choque que tuvo con el puente de Brooklyn el 17 de mayo.

En un comunicado de la Armada, se indicó que la ceremonia fue presidida por el oficial mayor de Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, en representación del titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El funcionario estuvo acompañado por la representante permanente alterna en la misión permanente de México ante la ONU, Alicia Buenrostro, así como el agregado de México en Naciones Unidas, vicealmirante Javier Araiza Urrutia, y el agregado naval de México en Estados Unidos, capitán Marco Antonio Fuentes Lovatón.