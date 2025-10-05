▲ La mandataria saluda al lábaro patrio en el acto, el cual incluyó un desfile con personal del Plan Marina. Foto Presidencia

Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 4

Veracruz, Ver., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las fuerzas armadas a ser ejemplo para la nación y rechazar la corrupción, al subrayar que “lo contrario a la honestidad es la corrupción, una traición a todos los valores y una deslealtad que no puede tener cabida en nuestras instituciones”.

En la ceremonia por el 204 aniversario del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la primera Constitución Federal, celebrada en la nueva Plaza del Heroísmo Veracruzano, en el malecón de este puerto, la mandataria pidió a marinos y soldados honrar la honestidad como principio de vida.

“La lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad”, declaró Sheinbaum ante mandos navales y militares, a quienes exhortó a mantener la rectitud incluso “cuando nadie mira”, porque, afirmó, “la verdadera valentía es rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia, los compañeros y la nación entera”.

Destacó que para defender la soberanía nacional “se necesitan valores en las personas y en las instituciones”, y reconoció en las fuerzas armadas el honor, lealtad, el deber, el patriotismo y la honestidad como principios que las definen. “No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que vivir con rectitud”, afirmó.

El mensaje de la Presidenta ocurre en un contexto en el que elementos de la Marina han sido detenidos por presuntos vínculos con una red dedicada a la importación ilegal de combustibles mediante fracciones arancelarias falsas, en un esquema de evasión de impuestos conocido como huachicol fiscal. Ante ello, Sheinbaum reiteró que la corrupción debe ser sancionada “con firmeza” y que el servicio público debe asumirse como un compromiso con los valores republicanos.