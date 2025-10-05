H

ay ganaderos que a su buen criterio como criadores de bravo añaden su buena pluma. Tal es el caso de Rodrigo Ponce de León, hijo del matador en retiro Raúl Ponce de León, que en tardes de gloria como novillero puntero llenara de emoción y de gente los tendidos de la Plaza México, hoy Plaza Muerta, como pronosticara hace años el cronista de La Jornada, Lumbrera Chico.

Del cementerio de los sueños perdidos al milagro de la vida, titula Rodrigo su texto, y añade: “Lo recuerdo bien. Primero nos golpeó la epidemia de la palomilla: el ganado sin fuerza, el pasto agotado, el silencio del campo interrumpido sólo por los bramidos débiles. Y después, como si no bastara, llegó abril de 2020, en plena pandemia. Todo se volvió cuesta arriba. Tuve que tomar una decisión dura: moverlos a otro rancho, rentar más terreno, darles una última oportunidad de sobrevivir. Algunos murieron en el camino. Otros resistieron. Cada pérdida fue un vacío que pesaba más que el gasto”.

“El dolor no fue sólo económico.Era humano, íntimo. Cada llamada delvaquero anunciando la muerte de un animal me dolía como la noticia de un amigo que ya no volverá. No es sólo un número. Es un ser vivo que llevaba dentro lapromesa de la bravura, el fruto de años de selección y esperanza. Cuando muere, no se va sólo un becerro: se hunde también un sueño. Un día en especial se me clavó en el alma. Dos novillos de tres años y una becerra que nació muerta. La placenta dañada, sin nutrientes. Nunca respiró. Mi padre, el vaquero y yo los amarramos a la camioneta. El motor encendido, el polvo levantándose, el arrastre lento sobre la tierra dura. El silencio se hizo pesado. Sólo el crujido de la cuerda y el roce contra el suelo. Los llevamos hasta el sitio donde los enterramos. Allí descansan. Allí nombré ese lugar el cementerio de los sueños perdidos. De las faenas que nunca se verán, de las orejas que no se cortarán, de las plazas que no aplaudirán.