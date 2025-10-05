A

gradable sorpresa se lleva el visitante en Japón cuando recorre las calles de una gran ciudad como Kioto: a toda velocidad se ve a un joven que, aunque no presume de gran musculatura, jala a paso firme un vehículo de dos ruedas con dos pasajeros que van cómodos. Son los jinrikisha. Es una palabra compuesta de jin que significa hombre; riki, fuerza, y sha, un vehículo; literalmente se refiere a un carro de fuerza humana.

Su origen se remonta a 1870, cuando se volvió un transporte de gran popularidad; entonces las ciudades empezaban a crecer y la movilidad se volvía necesaria. Durante mucho tiempo los jinrikisha eran símbolo de estatus para comerciantes, viajeros y funcionarios que lo usaban por rápido y cómodo.

La historia nipona se divide por eras o épocas en las que el emperador es la figura determinante; en este caso, con Meiji Tenno (1852- 1912) surgió este transporte. Con tan sólo 14 años, se convirtió en la máxima y deificada autoridad en 1867 y se le conoce como el primer emperador con el que Japón vivió avances, por lo que culminó su periodo feudal.

El emperador es aún una figura simbólica que representa al pueblo japonés y su unidad. A ellos se les atribuye también una soberanía celestial con la creencia de que sus familias descienden de los poderes de los dioses sintoísta, religión cuyas deidades se les llama kami, espíritus ligados a elementos de la naturaleza.

Con la llegada de otro tipo de transporte como el tranvía, el automóvil y más tarde las bicicletas y motocicletas, el jinrikisha perdió su protagonismo en la vida cotidiana. Sin embargo, no desapareció: en la actualidad ha renacido como una experiencia turística que conecta al visitante con la historia y la tradición locales.