Agradece a la Global Sumud Flotilla por su enorme valor

¡M

agnífico! Los mexicanos y demás extranjeros de la Global Sumud Flotilla son verdaderos héroes que por ahora hicieron cesar la atroz saña genocida israelí. Gracias por su infinita valentía y hermandad.

Millones de seres humanos conservaremos en la memoria ese inagotable amor de ustedes hacia quienes han sido bestialmente devastados en Gaza.

José Lavanderos

Frenar el genocidio en Gaza sólo es posible rompiendo con Israel

Lo siento, pero la única forma de parar el genocidio del pueblo palestino y evitar que sea despojado de su propia tierra es cuando una mayoría de naciones rompan cualquier tipo de relación con la entidad racista y colonialista de Israel.

No hay, no existe otra forma.

José Luis Hernández Ayala

El 2 de octubre de 1968 en la Universidad de Guadalajara

He leído con interés el artículo de José M. Murià, “Tlatelolco: se cumplen 57 años”, publicado en La Jornada. El historiador fue mi profesor en la preparatoria de aquella universidad antes de que se viniera a México.

Tengo gratos recuerdos de su clase; sin embargo, en su narración de los hechos ocurridos en Guadalajara omite mencionar algunos muy graves como lo fueron el suministro, por parte del gobierno federal, de armas, autos y dinero para que la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) cuidara, día y noche, los edificios de la Universidad e impidiera, a cualquier precio, algún acto de solidaridad con el movimiento.

En esas circunstancias, el 3 de octubre los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras nos enteramos, con estupor e indignación, de la matanza de nuestros compañeros y reunidos en el auditorio del centro escolar, en forma unánime, acordamos un paro de tres días de luto.

El 4 de octubre de 1968 fui secuestrado a las puertas de la facultad, en mi carácter de dirigente de los estudiantes paristas, por un numeroso grupo de porros de la FEG encabezados por Enrique Alfaro Anguiano y Enrique Zambrano Villa (dirigentes de la FEG y quienes serían posteriormente rectores (sic) de la UdeG) y conducido a la carretera de Saltillo con un destino imprevisto.

La federación de estudiantes fue generosamente recompensada por Gustavo Díaz Ordaz por su labor. Posteriormente, la represión continuó y Guadalajara se convirtió en un pandemónium. En efecto, doctor Murià, el 2 de octubre no se olvida.

Gabriel Vargas Lozano

Queja por malas prácticas en clínica del Issste en Irapuato

Soy un paciente de 67 años de edad, de la clínica del Issste ubicada en Irapuato, Guanajuato. Quiero presentar la siguiente queja contra esa clínica. Los hechos son los siguientes:

1. En agosto recibí una llamada de la unidad de telemedicina y me indicaron que me presentara en dicha unidad a las 8 horas el lunes 15 de septiembre, pero el 11 del mismo mes me dicen que no me atenderá el médico que me asignaron, ya que lo cambiaron para trabajar los sábados, por lo cual me programaban una nueva cita para el 24 a las 10 horas.