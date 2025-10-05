▲ En Caracas, un soldado muestra cómo usar un aparato de comunicación, durante los ejercicios entre fuerzas armadas y líderes comunitarios. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 20

La Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI) desmanteló una red de lavado de dinero, que abarca varios países, supuestamente vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro. El director del organismo, Kash Patel, calificó los esquemas de lavado de “salvavidas criminales” para el régimen de ese país sudamericano y aseguró que “Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero ensangrentado de Maduro”.

La FBI acusó a dos hombres, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, de presunto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro, luego de una investigación que comenzó en 2019 en Miami.

En 2022, una operación encubierta reveló que el primero y su socio, el segundo, acordaron transferir 100 mil dólares que, según la agencia, eran fondos sancionados de miembros del gobierno venezolano, informó la cadena Fox News. Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que los señalados ingresaron al país 25 mil dólares.

Según la imputación, Komarczyk abrió cuentas bancarias para los hijos de Maduro y sus socios en ese país. Los informes presuntamente mostraron que ambos recibieron transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela.

“Los esquemas de lavado de dinero de su régimen (el gobierno de Maduro) no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia y, bajo mi liderazgo, esta FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”, aseguró Patel a la cadena conservadora.

En redes sociales, Patel afirmó: “Maduro no es sólo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia”.