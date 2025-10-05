Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 19

El partido gobernante de Japón eligió ayer a la conservadora de línea dura Sanae Takaichi como su líder, con lo que por primera vez habrá una mujer primera ministra en el país. El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón durante casi toda la posguerra, eligió a Takaichi, de 64 años, para recuperar la confianza de una ciudadanía enfadada por la subida de los precios y atraída por los grupos de la oposición que prometen estímulos y medidas drásticas contra los inmigrantes. La votación en el Parlamento para elegir al sustituto de Shigeru Ishiba está prevista para el 15 de octubre. Takaichi es la favorita, ya que la coalición gobernante cuenta con el mayor número de escaños.