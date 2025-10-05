Ap

Angleton. Dos niños murieron y otros dos resultaron gravemente heridos ayer en un tiroteo cerca del suburbio de Angleton en Houston, Texas, informaron las autoridades locales.

El departamento de policía del condado de Brazoria informó a través de una publicación en Facebook que los agentes respondieron a los informes del tiroteo, al llegar al lugar identificaron a dos menores de 13 y 4 años de edad muertos por disparos; otros dos de 8 y 9 años fueron trasladados en un helicóptero médico a un hospital para recibir atención médica y se encontraban en estado crítico.

Antes de que los funcionarios informaran sobre el tiroteo, la policía reportó la presencia de primeros auxilios alrededor de 5:30 horas en la intersección de la State Highway 288 y la carretera Farm-to-Market 521, reportó el medio Houston Chronicle.

Más tarde, la funcionaria de asuntos públicos del departamento policial, Madison Polston, aseguró que “afortunadamente ambos niños heridos ahora están en condición estable”.