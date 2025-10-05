Domingo 5 de octubre de 2025, p. 19
Angleton. Dos niños murieron y otros dos resultaron gravemente heridos ayer en un tiroteo cerca del suburbio de Angleton en Houston, Texas, informaron las autoridades locales.
El departamento de policía del condado de Brazoria informó a través de una publicación en Facebook que los agentes respondieron a los informes del tiroteo, al llegar al lugar identificaron a dos menores de 13 y 4 años de edad muertos por disparos; otros dos de 8 y 9 años fueron trasladados en un helicóptero médico a un hospital para recibir atención médica y se encontraban en estado crítico.
Antes de que los funcionarios informaran sobre el tiroteo, la policía reportó la presencia de primeros auxilios alrededor de 5:30 horas en la intersección de la State Highway 288 y la carretera Farm-to-Market 521, reportó el medio Houston Chronicle.
Más tarde, la funcionaria de asuntos públicos del departamento policial, Madison Polston, aseguró que “afortunadamente ambos niños heridos ahora están en condición estable”.
Una mujer adulta relacionada con el ataque fue detenida, aunque los investigadores trabajaban para determinar los motivos de la sospechosa y su vinculación con los cuatro niños, la oficina del sheriff del Condado de Montgomery colaboró también en la investigación luego de que una residencia relacionada con el incidente fuera ubicada en Montgomery.
Las autoridades expresaron sus condolencias y reiteraron que no existía ninguna amenaza para la comunidad, “aunque los detalles aún están en desarrollo, la pérdida de dos niños de esta forma es una tragedia”, escribió el departamento de policía en sus redes sociales. “Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados mientras continuamos averiguando más sobre esta desgarradora situación”.
Angleton es una ciudad de aproximadamente 19 mil 500 habitantes y es la sede del condado de Brazoria. Está ubicada a unos 72 kilómetros al sur de Houston y forma parte del área metropolitana de Houston-The Woodlands-Sugar Land.