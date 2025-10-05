▲ Residentes del vecindario Brighton Park de Chicago se enfrentan a agentes del ICE tras la presunta detención de un hombre no identificado que viajaba en su automóvil. Foto Afp

Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 19

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó ayer el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional (GN) en Chicago, pese a la negativa del gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker. La orden ocurrió horas después de que agentes federales dispararon a una mujer en Chicago.

Una jueza federal en Oregon bloqueó temporalmente el plan del magnate republicano para desplegar efectivos militares en Portland, al fallar en una demanda presentada por el estado y la ciudad.

“El presidente Trump autorizó (el despliegue de) 300 guardias nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales” en Chicago, anunció la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Pritzker afirmó que la medida de Trump en Illinois era una “actuación fabricada” que alejaría de sus familias y de sus trabajos regulares a los miembros de la Guardia Nacional del estado.

“Para Donald Trump, esto nunca ha tenido que ver con la seguridad. Tiene que ver con el control”, aseguró el gobernador, quien también señaló que las fuerzas del orden estatales, de los condados y locales se han coordinado para garantizar la seguridad de la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, en las afueras de Chicago.

La secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, denunció que “hoy (ayer) en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas del orden fueron atacados, embestidos y acorralados por 10 vehículos, incluyendo un atacante con un arma semiautomática” en una publicación en su cuenta de X horas antes del anuncio de Trump. En el incidente los elementos de seguridad dispararon contra una mujer, lo que desató fuertes protestas y enfrentamientos entre civiles y policías.