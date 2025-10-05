Afp, The Independent y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 18

Estambul. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó los ataques a la Global Sumud Flotilla (GSF), incluido el barco Alma, en el que viajaba la activista ambiental Greta Thunberg, quien denunció un “trato muy duro” en el centro de detención luego de que su embarcación fue interceptada por la armada de Tel Aviv, indicó este fin de semana CBS News.

Según el informe, oficiales de inteligencia estadunidenses confirmaron que los ataques del pasado 8 y 9 de septiembre a las embarcaciones de la flotilla fueron llevados a cabo por el ejército israelí que lanzó drones y dispositivos incendiarios desde un submarino.

El reporte se publicó en momentos que Tel Aviv indicó que estaba “finalizando la deportación” de los más de 400 activistas detenidos en la prisión de Ketziot, al sur de Israel, tras ser capturados cuando navegaban para intentar romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza.

Después de su detención un correo electrónico de la cancillería de Suecia afirmó que la activista climática estuvo bajo custodia israelí en una celda infestada de chinches, con muy poca comida y agua, publicó The Guardian.

En el mensaje se expuso que un funcionario sueco se reunió con Greta y constató que se encuentra “deshidratada. Recibe cantidades insuficientes de agua y comida”. Afirmó que desarrolló erupciones cutáneas probablemente causadas por chinches. Habló de malos tratos y se quejó de pasar sentada largos periodos sobre superficies duras”.