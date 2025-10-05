Netanyahu ordenó los ataques con drones contra los barcos, según informe de EU
Domingo 5 de octubre de 2025, p. 18
Estambul. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó los ataques a la Global Sumud Flotilla (GSF), incluido el barco Alma, en el que viajaba la activista ambiental Greta Thunberg, quien denunció un “trato muy duro” en el centro de detención luego de que su embarcación fue interceptada por la armada de Tel Aviv, indicó este fin de semana CBS News.
Según el informe, oficiales de inteligencia estadunidenses confirmaron que los ataques del pasado 8 y 9 de septiembre a las embarcaciones de la flotilla fueron llevados a cabo por el ejército israelí que lanzó drones y dispositivos incendiarios desde un submarino.
El reporte se publicó en momentos que Tel Aviv indicó que estaba “finalizando la deportación” de los más de 400 activistas detenidos en la prisión de Ketziot, al sur de Israel, tras ser capturados cuando navegaban para intentar romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza.
Después de su detención un correo electrónico de la cancillería de Suecia afirmó que la activista climática estuvo bajo custodia israelí en una celda infestada de chinches, con muy poca comida y agua, publicó The Guardian.
En el mensaje se expuso que un funcionario sueco se reunió con Greta y constató que se encuentra “deshidratada. Recibe cantidades insuficientes de agua y comida”. Afirmó que desarrolló erupciones cutáneas probablemente causadas por chinches. Habló de malos tratos y se quejó de pasar sentada largos periodos sobre superficies duras”.
El activista turco Ersin Çelik, integrante de la flotilla, describió que “arrastraron a la pequeña Greta (Thunberg) del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás”; el periodista y miembro de la tripulación, Lorenzo D’Agostino, relató además que fue “envuelta en la bandera israelí y la hicieron desfilar como un trofeo”.
Las autoridades israelíes le exigieron a Thunberg que firmara un documento, añadió el mensaje del funcionario sueco. “No quiso signar nada que no comprendiera”, en el correo se puntualizó que la joven cuenta con asistencia legal.
Los 137 activistas de 13 países que llegaron a Estambul denunciaron que fueron víctimas de violencia y “tratados como animales” durante su deportación. La activista malaya de 28 años, Iylia Balais, declaró que fueron esposados “no podíamos caminar, algunos fueron obligados a acostarse boca abajo en el suelo, luego nos negaron agua y a algunos nos negaron medicamentos”.
El ministro de asuntos exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, confirmó que hay alrededor de 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la GSF con destino al enclave palestino y garantizó que el gobierno trabaja para su liberación inmediata y su regreso “lo antes posible”. Los gobiernos de Turquía y Chile también se comprometieron a repatriar a sus connacionales.