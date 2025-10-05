Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 18

Madrid. Las calles de Europa fueron inundadas de banderas palestinas y de cientos de miles de personas que denunciaron el “genocidio” y la “limpieza étnica” que perpetra el Estado de Israel en la franja de Gaza. Ciudades como Madrid, Barcelona, París, Londres, Roma, Lisboa, Oporto, Milán y Toulouse, entre otras, vieron desfilar a ciudadanos indignados ante la masacre y tragedia humanitaria del conflicto, y denunciaron el abuso de poder y la actuación al margen de la ley contra los integrantes de la Global Sumud Flotilla.

Después de la impresionante movilización del pasado viernes en Italia, donde se convocó a una huelga general que siguió alrededor de 60 por ciento del país y se manifestaron en las calles dos millones de personas, el resto de Europa continuó con las protestas ayer, convocadas desde hace unas semanas para denunciar el segundo aniversario del inicio de la ofensiva bélica israelí en Gaza.

La primera ciudad en presenciar sus calles repletas fue Barcelona con una masiva protesta con cerca de 70 mil personas, según la policía local, pero los convocantes calcularon 300 mil. De nuevo retumbó el clamor contra el genocidio en Gaza, pero también hubo numerosas consignas y gritos de apoyo a los miembros de la flotilla, entre los que se encontraban varios activistas y diputados autonómicos de la ciudad y la ex alcaldesa Ada Colau, que se convirtió en su tiempo en la primera edil de la capital catalana de un partido de la izquierda emergente, Podemos.

Los actos de protesta en Barcelona continuaron a lo largo del día, con concentraciones y la acampada en una plaza adjunta al World Trade Center, el núcleo financiero de la ciudad. Se registraron algunos incidentes aislados con la policía cuando un grupo de manifestantes rompieron los cristales de varias tiendas de lujo.

Por la tarde ocurrieron el resto de marchas convocadas, más de 300 si se toman en cuenta las de las pequeñas y medianas ciudades. En Roma, Turín y Milán, donde apenas 24 horas antes habían inundado las calles más de 300 mil personas, de nuevo vieron a una multitud de ciudadanos que enarbolaron el grito de “Palestina libre” y se volcaron en apoyo a la causa del pueblo acribillado por el ejército de Israel. En esta ocasión, la marcha de la capital italiana inició en la explanada de la Pirámide y pasó por el Circo Máximo y el Coliseo hasta llegar a la plaza de San Juan de Letrán, donde concluyó. Los convocantes cifraron la movilización en un millón, aunque la policía la rebajó a 300 mil. De cualquier forma fue un acto masivo.