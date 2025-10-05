Afp, Sputnik, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 17

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, advirtió a Hamas que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación del plan para liberar a los secuestrados y acordó con Israel una “línea de retirada inicial”. Aseguró que el alto el fuego entrará en vigor de inmediato en cuanto el grupo islamita confirme la propuesta, al tiempo que las delegaciones de Washington, Tel Aviv y del movimiento palestino viajaron a El Cairo para debatir hoy y el lunes los detalles y las condiciones para el canje de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que espera que todos los cautivos puedan volver a sus casas “en los próximos días”, y prometió desarmar al movimiento de resistencia islámica “mediante el plan de Trump o por vía militar”. Hamas afirmó que no depondrá las armas hasta la creación de un ejército palestino. La Yihad Islámica, segunda organización palestina más poderosa y que retiene a algunos de los rehenes en Gaza, respaldó la respuesta de Hamas al plan de la Casa Blanca.

“Hamas debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas. No toleraré ningún retraso”, advirtió Trump en un mensaje en su red Truth Social, y descartó “cualquier resultado en el que Gaza represente una amenaza” para Israel.

En entrevista con el medio Axios, Trump declaró: “Le dije (a Netanyahu) Bibi, esta es tu oportunidad de ganar, y le pareció bien”.

“Hagámoslo rápido”, insistió, al referirse a la implementación de su plan, que incluye un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamas y el exilio de sus combatientes, entre los principales puntos.

Trump informó que Israel aceptó la primera fase de retirada de sus tropas hasta una línea designada por Washington y que se requiere la confirmación de Hamas para proceder. El mandatario acompañó su publicación de un mapa que muestra una línea amarilla dentro de la franja de Gaza, a una distancia de entre 1.5 y 3.5 kilómetros de las fronteras del territorio palestino.