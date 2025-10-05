▲ Las tropas israelíes continuaron con la ofensiva castrense en Gaza. La imagen fue tomada durante una gira de prensa organizada por el régimen de Tel Aviv para mostrar que mantenía la ofensiva. Foto Afp

Reuters, Europa Press, Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 17

El Cairo., La defensa civil de Gaza denunció que Israel lanzó ayer decenas de ataques contra el enclave palestino a pesar de los llamados a detener los bombardeos. “Fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo una ofensiva aérea y disparos de artillería” que dejaron al menos 70 muertos, incluidos siete niños, a lo largo del territorio y que se suman a las más de 67 mil víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva del régimen de Tel Aviv.

Las autoridades del enclave reportaron “93 ataques de aviación y artillería en 24 horas, que dejaron 70 mártires en la franja de Gaza”, de los cuales 47 corresponden a la ciudad más grande del enclave –niños una gran parte de ellos– donde Israel dijo que “atacó a un militante de Hamas que suponía una amenaza para sus tropas en la zona” y “lamentó” el daño a civiles.

Un portavoz del ejército de Tel Aviv reiteró su exigencia a los palestinos de no regresar al norte del enclave ni a la ciudad de Gaza, donde sus tropas continúan en operación.

Los bombardeos tuvieron lugar “ignorando los llamados a un alto el fuego del presidente estadunidense, Donald Trump, y la respuesta positiva ofrecida (por Hamas) a la propuesta (de paz)”, señalaron las autoridades palestinas en un comunicado y pidieron “al gobierno estadunidense y a la comunidad internacional que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión.

“No hemos visto muchos cambios sobre el terreno. Hubo intensos bombardeos, misiles y disparos de armas pequeñas durante todo el día”, declaró James Elder, portavoz de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Elder enfatizó ayer que vio a una niña de 10 años con heridas de metralla “horribles” durante ataques aéreos cuando intentaba recoger agua, y a otro niño que recibió un disparo en la rodilla mientras intentaba acceder a ayuda en uno de los puntos de distribución militarizados por Israel.

“La gente necesita ver evidencia (del cese de hostilidades) concreta sobre el terreno”, añadió.