Jesús Estrada y Alfredo Valadez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 23

Las muertes por sarampión aumentaron a 21 en Chihuahua y 17 corresponden a indígenas, luego de confirmarse este fin de semana el fallecimiento de una bebé de 11 meses de la etnia rarámuri, habitante del municipio de Balleza.

La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que 15 casos permanecen activos y hospitalizados.

Mientras, los contagios acumulados desde febrero llegaron a 4 mil 344 en toda la entidad y se distribuyen de la siguiente manera: en el municipio de Cuauhtémoc, mil 434; en la capital de Chihuahua, 834; Nuevo Casas Grandes, 205; Guachochi, 184; Ojinaga, 176; Delicias, 144; Camargo, 137; Ciudad Juárez, 116; Ahumada, 114, y en Guerrero, 100.

Otros municipios de la Sierra Tarahumara afectados son Namiquipa, con 96 casos; Carichi, 84; Bocoyna, 72; Riva Palacio, 61; Bachíniva, 40; Batopilas, 34; Guadalupe y Calvo, 34; Cusihuiriachi, 30, y Urique, 24.

En tanto, de acuerdo con una tarjeta interna de la Secretaría de Salud de Aguascalientes, en esta entidad se detectaron cinco contagios por sarampión, dos confirmados y tres “sospechosos”.