Domingo 5 de octubre de 2025, p. 23
Nezahualcóyotl, Méx., Jesús Francisco Pérez Ortega, estudiante de último año de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su familia sufrieron una doble pérdida, pues además de que su patrimonio resultó afectado por las inundaciones causadas por las recientes lluvias, su padre falleció por enfermedad en los días más aciagos de la emergencia sanitaria.
Debido a que el joven y sus parientes no se encontraban en su casa desconoce si las autoridades que realizaron el censo pasaron por su domicilio, pero no están considerados para la entrega de ayuda, por lo que pide que “los visibilicen” e incluyan.
El lunes 29 de septiembre, su papá, Jesús Francisco Pérez Aldaco, murió tras sufrir la madrugada del sábado un accidente cerebrovascular de tipo isquémico.
Al cumplirse una semana de que la tormenta dejó bajo las aguas negras más de 8 mil hogares, Jesús –Chuy, como le dicen sus amigos– pide a las autoridades de los tres niveles de gobierno que los vean, así como a todas las familias de la colonia Evolución, que no fueron incluidas para recibir algún apoyo de la Secretaría del Bienestar, que este sábado concluyó la entrega del primer recurso.
Tras la anegación, su sufrimiento fue doble. Su casa estaba inundada y su papá se encontraba grave en el Hospital General de Zona 197 en Texcoco del Instituto Mexicano del Seguro Social, adonde lo trasladaron porque el área de urgencias de la clínica 53 de Los Reyes, donde recibió la primera atención, también se inundó con los aguaceros del sábado 27.
Vecinos solicitan no ser ignorados
Desde la madrugada del sábado, Chuy y su familia han dormido poco y lo hacen como pueden. Desalojaron el agua de las habitaciones, retiraron cascajo y los desperdicios luego de que colapsó uno de los techos de lámina, y hasta la mañana de este sábado realizaban limpieza y sanitización.
Antes, el estudiante de la UNAM visitó los puestos de mando, recorrió las calles, buscó a los encuestadores y acudió al estadio de fútbol profesional Neza 86, donde se entregarían hasta ayer los apoyos. Pero en todos lados le dicen lo mismo: “Vaya a su casa y espere a que lo censen”, lo cual no ha ocurrido ni con él ni con ninguno de sus vecinos de la calle Iztapalapa, entre Glorieta de Colón y Escondida, de la colonia Evolución.
Este sábado “termina la entrega de los apoyos, pero a nosotros no nos han censado. No soy el único, somos muchos los afectados”.
Velaron a su papá en otra casa
Chuy y su familia ni siquiera pudieron velar a su papá en su hogar debido a la inundación y la contaminación con aguas residuales. El féretro fue trasladado al domicilio de la familia paterna y el miércoles pasado se cremaron sus restos.
Pero pese al dolor, el joven estudiante y sus hermanos Viviana Alondra y Luis Ángel, así como su madre, Viviana Ortega, no han tenido tiempo de vivir el duelo por la pérdida de su ser querido.