Domingo 5 de octubre de 2025, p. 23

Nezahualcóyotl, Méx., Jesús Francisco Pérez Ortega, estudiante de último año de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su familia sufrieron una doble pérdida, pues además de que su patrimonio resultó afectado por las inundaciones causadas por las recientes lluvias, su padre falleció por enfermedad en los días más aciagos de la emergencia sanitaria.

Debido a que el joven y sus parientes no se encontraban en su casa desconoce si las autoridades que realizaron el censo pasaron por su domicilio, pero no están considerados para la entrega de ayuda, por lo que pide que “los visibilicen” e incluyan.

El lunes 29 de septiembre, su papá, Jesús Francisco Pérez Aldaco, murió tras sufrir la madrugada del sábado un accidente cerebrovascular de tipo isquémico.

Al cumplirse una semana de que la tormenta dejó bajo las aguas negras más de 8 mil hogares, Jesús –Chuy, como le dicen sus amigos– pide a las autoridades de los tres niveles de gobierno que los vean, así como a todas las familias de la colonia Evolución, que no fueron incluidas para recibir algún apoyo de la Secretaría del Bienestar, que este sábado concluyó la entrega del primer recurso.

Tras la anegación, su sufrimiento fue doble. Su casa estaba inundada y su papá se encontraba grave en el Hospital General de Zona 197 en Texcoco del Instituto Mexicano del Seguro Social, adonde lo trasladaron porque el área de urgencias de la clínica 53 de Los Reyes, donde recibió la primera atención, también se inundó con los aguaceros del sábado 27.