Concluyen 48 horas de búsqueda
Alertan de lluvias intensas a fuertes en entidades costeras del Pacífico por la tormenta tropical Priscilla
Domingo 5 de octubre de 2025, p. 23
El cuerpo de un hombre de 22 años fue recuperado por personal de Protección Civil de Chiapas, luego de que el miércoles pasado fue arrastrado por la crecida de un río en la comunidad de Pasté, municipio de Zinacantán, debido a las intensas lluvias de esta semana.
Autoridades locales dijeron que el joven tsotsil fue localizado el viernes, luego de más de 48 horas de búsqueda, que incluyó recorridos a pie por la ribera, la utilización de drones para sobrevolar la zona y el apoyo de caninos entrenados en rastreo.
La Secretaría de Protección Civil estatal expresó su solidaridad con los familiares del muchacho y reconoció el esfuerzo de todos los equipos participantes en las labores de búsqueda.
Asimismo, informó que en el municipio de Ocozocoautla, colindante con Tuxtla Gutiérrez, las lluvias causaron inundaciones en siete viviendas, afectaron cinco negocios y tres vehículos, y 70 aves de traspatio se perdieron.
Agregó que también provocaron daños en un jardín de niños y en la cancha de usos múltiples, aparte de que se reportaron perjuicios en puentes y deslaves de cerros. En diversos puntos hubo cortes de energía eléctrica.
En tanto, la tormenta tropical Priscilla se formó ayer y ocasionará lluvias intensas a fuertes en entidades costeras del Pacífico, entre ellas Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico de la trayectoria indica que, en los próximos días, el ciclón recorrerá paralelamente las costas del occidente del país, puntualizó el SMN.
Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población a atender los avisos oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.
A las 18 horas de ayer, el centro del sistema se localizó 470 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y 485 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95.
Ante su cercanía, el gobierno de Colima pidió a la población resguardarse y atender la evolución del fenómeno, evitar actividades marítimas o recreativas en zonas costeras y seguir las indicaciones emitidas por la dependencia estatal y el SMN.
De igual forma, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco reportó que vigila la trayectoria de Priscilla ante posibles efectos durante las próximas 24 a 48 horas, especialmente en las regiones de costa y sierra. También se prevé aumento de la nubosidad, lluvias moderadas a fuertes, vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 4 metros de altura.
En Michoacán, el SMN definió una zona de vigilancia por efectos de la tormenta tropical desde Punta San Telmo (municipio de Coahuayana) hasta Punta Mita en Nayarit.
Elio Henríquez, Juan Carlos Flores, Javier Santos y Ernesto Martínez