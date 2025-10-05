De Los Corresponsales

Domingo 5 de octubre de 2025

El cuerpo de un hombre de 22 años fue recuperado por personal de Protección Civil de Chiapas, luego de que el miércoles pasado fue arrastrado por la crecida de un río en la comunidad de Pasté, municipio de Zinacantán, debido a las intensas lluvias de esta semana.

Autoridades locales dijeron que el joven tsotsil fue localizado el viernes, luego de más de 48 horas de búsqueda, que incluyó recorridos a pie por la ribera, la utilización de drones para sobrevolar la zona y el apoyo de caninos entrenados en rastreo.

La Secretaría de Protección Civil estatal expresó su solidaridad con los familiares del muchacho y reconoció el esfuerzo de todos los equipos participantes en las labores de búsqueda.

Asimismo, informó que en el municipio de Ocozocoautla, colindante con Tuxtla Gutiérrez, las lluvias causaron inundaciones en siete viviendas, afectaron cinco negocios y tres vehículos, y 70 aves de traspatio se perdieron.

Agregó que también provocaron daños en un jardín de niños y en la cancha de usos múltiples, aparte de que se reportaron perjuicios en puentes y deslaves de cerros. En diversos puntos hubo cortes de energía eléctrica.

En tanto, la tormenta tropical Priscilla se formó ayer y ocasionará lluvias intensas a fuertes en entidades costeras del Pacífico, entre ellas Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico de la trayectoria indica que, en los próximos días, el ciclón recorrerá paralelamente las costas del occidente del país, puntualizó el SMN.