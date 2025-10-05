Estados
Exigen en Guerrero acelerar búsqueda de desaparecidos
Periódico La Jornada
Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22

Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, en Guerrero, demandaron al Estado mexicano cumplir el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Al inaugurar la 42 Exposición Fotográfica Itinerante de Personas Desaparecidas del Estado, Gil Guzmán, presidenta de la agrupación, advirtió que los 10 expedientes que ellos iniciaron se encuentran detenidos en la fiscalía local. La muestra se instaló ayer bajo el paso elevado Bicentenario, renombrado por la organización como el Puente de los Desaparecidos, en la avenida Cuauhtémoc.

