Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22

Cuernavaca, Mor., Moisés N, quien fungió como director de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), fue vinculado a proceso “por su probable participación en los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público y contra la administración y procuración de justicia”.

Un juez de control le dictó las medidas cautelares de acudir a firma periódica y no salir del estado, y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El ahora ex funcionario habría recibido una queja contra Jesús Alberto Capella, entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), por el pago de cursos de capacitación en la extinta dependencia, que no se realizaron.

El señalamiento surgió en el gobierno de Blanco Bravo, pero no se judicializó en aquel momento y el servidor público a cargo dio por concluida la indagatoria.

En enero pasado, el gobierno de la morenista Margarita González Saravia presentó seis denuncias ante la FECC contra ex funcionarios de Blanco Bravo por presunto ejercicio ilícito en funciones y/o ejercicio abusivo de funciones por 40 millones de pesos en detrimento del patrimonio del estado.