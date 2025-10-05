Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22
Cuernavaca, Mor., Moisés N, quien fungió como director de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), fue vinculado a proceso “por su probable participación en los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público y contra la administración y procuración de justicia”.
Un juez de control le dictó las medidas cautelares de acudir a firma periódica y no salir del estado, y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
El ahora ex funcionario habría recibido una queja contra Jesús Alberto Capella, entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), por el pago de cursos de capacitación en la extinta dependencia, que no se realizaron.
El señalamiento surgió en el gobierno de Blanco Bravo, pero no se judicializó en aquel momento y el servidor público a cargo dio por concluida la indagatoria.
En enero pasado, el gobierno de la morenista Margarita González Saravia presentó seis denuncias ante la FECC contra ex funcionarios de Blanco Bravo por presunto ejercicio ilícito en funciones y/o ejercicio abusivo de funciones por 40 millones de pesos en detrimento del patrimonio del estado.
Cuatro quejas eran penales y dos administrativas, que incluían a las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Infraestructura y de Desarrollo Económico, así como a los fideicomisos Lago de Tequesquitengo y el Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.
Entre otros casos destacaron la obra irregular de una de las bóvedas del mercado central Adolfo López Mateos, por 11.6 millones de pesos, así como, mediante el fideicomiso del lago, la contratación de un artista por 19 millones, el pago de indemnizaciones y la venta irregular de terrenos.
En este último caso hay varios ex funcionarios involucrados, como la actual diputada federal de Morena Sandra Anaya, ex secretaria de Administración estatal.
Se prometió un segundo bloque de denuncias, pero a la fecha no se han dado a conocer o no se han efectuado. El fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rangel, asumió el cargo apenas en mayo anterior.