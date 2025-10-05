De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22

Jesús Alexander, agente de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, asignado como escolta de un hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, falleció a consecuencia de las heridas que sufrió durante su rescate, luego de haber sido levantado por sujetos armados, informaron autoridades estatales.

El oficial fue privado de la libertad el viernes por la mañana en un domicilio cerca de la colonia Huizaches, en Culiacán, y horas después fue recuperado en un operativo militar, con saldo de un presunto secuestrador abatido y tres heridos; él también resultó lesionado.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado lamentó el deceso del joven de 26 años, y en redes sociales pidió resignación a sus familiares con una esquela.

En Guanajuato, los presuntos asesinos de Juan Alberto Camarillo Zavala, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron arrestados y vinculados a proceso penal, difundió el organismo.

Los detenidos son un hombre y una mujer, identificados como Jovanny Alejandro y Maelét Jeannice, señalados como autores materiales del homicidio, perpetrado el 25 de septiembre en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.