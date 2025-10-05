Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22
Jesús Alexander, agente de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, asignado como escolta de un hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, falleció a consecuencia de las heridas que sufrió durante su rescate, luego de haber sido levantado por sujetos armados, informaron autoridades estatales.
El oficial fue privado de la libertad el viernes por la mañana en un domicilio cerca de la colonia Huizaches, en Culiacán, y horas después fue recuperado en un operativo militar, con saldo de un presunto secuestrador abatido y tres heridos; él también resultó lesionado.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado lamentó el deceso del joven de 26 años, y en redes sociales pidió resignación a sus familiares con una esquela.
En Guanajuato, los presuntos asesinos de Juan Alberto Camarillo Zavala, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron arrestados y vinculados a proceso penal, difundió el organismo.
Los detenidos son un hombre y una mujer, identificados como Jovanny Alejandro y Maelét Jeannice, señalados como autores materiales del homicidio, perpetrado el 25 de septiembre en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.
La FGE indicó que “a la altura de la desviación hacia la comunidad de La Estancia del Cubo, en el tramo entre este poblado y Capillas de San Felipe, Juan Alberto fue interceptado de manera violenta por Jovanny Alejandro y otros cómplices”.
Señaló que Maelét Jeannice ordenó el secuestro y después “los agresores dispararon contra otro vehículo y su conductor, además de incendiar un tercer automóvil. Posteriormente, a un costado de la carretera, la víctima fue ejecutada”.
Por otra parte, ayer tres personas fallecieron y una resultó herida en una balacera dentro del bar Chuky Drinks, en la colonia Carlos Hank González, del municipio de Ecatepec, estado de México.
Tras recibir el reporte, agentes municipales arribaron al establecimiento de venta de micheladas, donde los occisos fueron identificados como Fernando González, de 30 años; Juan Francisco Ríos, de 24, y Ariana Ramírez, de 24, mientras Karen Guadalupe Cruz, de 22, fue trasladada al hospital José María Rodríguez, bajo la custodia de la policía, informó la alcaldía.