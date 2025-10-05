Alfredo Valadez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 22

Zacatecas, Zac., Elementos de seguridad federales y estatales reforzaron la vigilancia en distintos puntos de la entidad luego de los bloqueos carreteros que presuntos integrantes de la delincuencia organizada efectuaron el viernes con vehículos incendiados.

De acuerdo con las autoridades estatales, las unidades fueron retiradas el mismo viernes debido a que de manera inmediata se activó el Plan Antibloqueos, en coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la fiscalía del estado.

Ayer, ningún funcionario estatal dio declaraciones al respecto; sin embargo, el mismo viernes por la tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, el general retirado Arturo Medina Mayoral, fue cuestionado por diputados locales sobre la violencia que afecta a la entidad.

Al comparecer ante el pleno del Congreso estatal, como parte de la glosa del cuarto Informe anual de gobierno de David Monreal Ávila, los legisladores le reclamaron por qué “Zacatecas está incendiado”.

El funcionario destacó la inversión en materia de seguridad regional, que permitió reducir en más de 70 por ciento los homicidios dolosos, y aseguró que el estado ha dejado de ser de los más violentos, para colocarse entre los 10 más seguros.

La diputada Renata Libertad Ávila Valadez, del PT, espetó al general: “Mientras el informe que presentó ante esta legislatura presume una reducción sobre todo de homicidios dolosos, la realidad que vivimos en las calles los integrantes de la sociedad es otra: represión, abuso de autoridad y miedo.

“Usted está instruido en contrainsurgencia, pero parece olvidar que ya no está en el Ejército. Tiene formación castrense, lo sabemos, pero al frente de la SSP no se requiere visión de cuartel, sino de estado civil”, recalcó Ávila Valadez a propósito de la represión violenta contra activistas por integrantes del cuerpo policial de élite Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), el pasado 8 de septiembre.