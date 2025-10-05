Domingo 5 de octubre de 2025, p. 21
Xalapa, Ver., Al menos 100 trabajadores del Hospital Regional Luis F. Nachón, de la ciudad de Xalapa, laboran bajo protesta debido a que la prestación de alimentos, que por ley les corresponde, fue suspendida. El personal médico afectado aseguró que cubre jornadas de al menos 12 horas, por lo que requieren el servicio para enfrentar la carga de trabajo.
Los inconformes son médicos internos, becarios y personal de guardia, entre otros, quienes piden a las autoridades de salud que atiendan de manera inmediata sus peticiones. “No hemos recibido los alimentos que nos corresponden por derecho, no hay presupuesto para la comida. Nosotros estamos trabajando y requerimos ese refrigerio para poder ejercer”, expresó la doctora Dora Rendón.
Explicó que la situación fue discutida con la dirección del hospital, que fue notificada de la protesta ante la falta de una respuesta para solucionar el problema.
La mujer señaló que desconoce a quién corresponde entregar los alimentos, pero pidió a la Secretaría de Salud estatal y al IMSS-Bienestar dar una pronta solución. “Requerimos el apoyo a quien corresponda. Estamos laborando bajo protesta, todos estamos trabajando”, añadió.
En fechas recientes, personal de salud ha efectuado protestas en los hospitales del estado de Veracruz, lo que ha impactado en el servicio que reciben los ciudadanos.
Trabajadores de limpieza de una empresa privada que se desempeñan en este sector detuvieron sus actividades el pasado 20 de agosto y el 22 de septiembre, por la falta del pago salarial.
Internos del Hospital Regional de Veracruz protestaron el 11 de septiembre pasado por la falta de material y equipo de protección para desempeñar sus funciones.