Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 21

Xalapa, Ver., Al menos 100 trabajadores del Hospital Regional Luis F. Nachón, de la ciudad de Xalapa, laboran bajo protesta debido a que la prestación de alimentos, que por ley les corresponde, fue suspendida. El personal médico afectado aseguró que cubre jornadas de al menos 12 horas, por lo que requieren el servicio para enfrentar la carga de trabajo.

Los inconformes son médicos internos, becarios y personal de guardia, entre otros, quienes piden a las autoridades de salud que atiendan de manera inmediata sus peticiones. “No hemos recibido los alimentos que nos corresponden por derecho, no hay presupuesto para la comida. Nosotros estamos trabajando y requerimos ese refrigerio para poder ejercer”, expresó la doctora Dora Rendón.

Explicó que la situación fue discutida con la dirección del hospital, que fue notificada de la protesta ante la falta de una respuesta para solucionar el problema.