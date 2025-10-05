Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 21

Mazatlán, Sin., Trabajadores administrativos, académicos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) iniciaron ayer un plantón el malecón de Mazatlán en rechazo a la reducción de prestaciones salariales que pretende aplicar el rector Jesús Madueña Molina y el Consejo Universitario, sin respetar el contrato colectivo de trabajo (CCT).

Kirey Hernández Colunga, líder de los retirados, señaló que la UAS enfrenta insuficiencia de recursos debido a los malos manejos administrativos del grupo que encabeza su titular.

Denunció que hay complicidad con el rector en el Consejo Universitario, que convocó a consulta estatal en la UAS para el 10 de octubre, con la intención de reducir las prestaciones en 10 y 20 por ciento, según las percepciones de los empleados, y también las del aguinaldo, de casi 30 días para los administrativos, y de 10 días a los académicos.

Reveló que los trabajadores activos no cuentan con los liderazgos del sindicato de la UAS, a quienes acusó de estar a favor de la patronal, que quiere modificar el CCT, así como reformar cláusulas para que ganen menos y se reduzca el aguinaldo. En este periodo entregaron un abono de 40 por ciento de la prima vacacional, prestación que también quieren suprimir.

Hernández Colunga acusó que en la nómina hay empleados académicos y administrativos a los cuales les entregan salarios que no coinciden con su desempeño. Citó el caso de Marco Verde, quien siendo estudiante de la licenciatura de gastronomía y boxeador profesional, cobra quincenalmente 11 mil 574 pesos, con categoría de coordinador. Es una situación irregular que afecta a todos los empleados, pues muchos no perciben ni 10 mil pesos.