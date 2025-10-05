Téllez Nieves fue detenida el viernes
Se le redujo la pena por “influencias de abogados”, aseguran padres de menores afectados por el incendio
Domingo 5 de octubre de 2025, p. 21
Hermosillo, Son., La reciente deportación y aprehensión de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC de Hermosillo, revivió el dolor de las familias afectadas por la tragedia de hace 16 años, quienes expresaron su desconfianza hacia las autoridades y exigieron justicia plena.
Ofelia Vázquez Ruelas, madre de Germán Paul –uno de los 49 niños fallecidos en el incendio del 5 de junio de 2009–, afirmó que entre los padres persiste un sentimiento de incredulidad. “Seguimos destrozados; desgraciadamente nos afectó muchísimo que nos arrebataran la vida de nuestros hijos. No hay confianza hacia el gobierno; para muchos de los papás que seguimos en contacto, te puedo asegurar que es así”, expresó en entrevista con La Jornada.
Señaló además que la reducción de la sentencia contra Téllez Nieves –de 28 años de prisión dictada en 2016 a cinco años y siete meses tras una serie de amparos– alimenta la percepción de que las autoridades han protegido a los responsables.
“Es una fachada, una cortina de humo. De una sentencia justa por la muerte de los hijos, se le redujo la pena por las influencias entre abogados y autoridades”, aseveró.
A pesar del anuncio oficial del arresto, los padres acusaron que siguen sin recibir notificación directa del proceso judicial y sobre quién ejecutará la sentencia.
En tanto, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, víctima del incendio, lamentó que se haya informado antes a los medios de comunicación que a las familias afectadas. “De un día para otro, por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) da a conocer que la señora Sandra Téllez ya está aquí, en un penal femenino de Hermosillo, cuando a nosotros, como ofendidos, no se nos ha dicho quién va a ejecutar la condena. “Yo le voy a ser muy sincera: no les creo ni a la fiscalía ni a esas personas que ahorita están festejando”, afirmó.
Duarte Franco recordó que en 16 años de lucha supo que no hay que celebrar antes de tiempo: “eso ya lo aprendí justamente con este caso”.
La FGR dio a conocer que Téllez Nieves fue deportada de Estados Unidos el viernes y quedó bajo custodia de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, para que cumpla la condena que le fue impuesta por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Téllez Nieves estuvo prófuga desde 2022, cuando incumplió la condena de libertad condicional y huyó a Arizona, Estados Unidos, donde solicitó sin éxito asilo político. La ficha roja emitida por Interpol permitió su detención en territorio estadunidense, en agosto pasado, y su reclusión en el centro migratorio de Eloy, hasta su entrega a las autoridades mexicanas.
El incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, se mantiene como una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México.
Para las familias de las víctimas, la búsqueda de justicia continúa marcada por el paso del tiempo, las promesas incumplidas y la desconfianza hacia las instituciones.