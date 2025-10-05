▲ Familiares de los 49 menores fallecidos en el incendio de la Guardería ABC marcharon en junio pasado por las principales calles de Hermosillo, Sonora, para exigir justicia. Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima

Domingo 5 de octubre de 2025

Hermosillo, Son., La reciente deportación y aprehensión de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC de Hermosillo, revivió el dolor de las familias afectadas por la tragedia de hace 16 años, quienes expresaron su desconfianza hacia las autoridades y exigieron justicia plena.

Ofelia Vázquez Ruelas, madre de Germán Paul –uno de los 49 niños fallecidos en el incendio del 5 de junio de 2009–, afirmó que entre los padres persiste un sentimiento de incredulidad. “Seguimos destrozados; desgraciadamente nos afectó muchísimo que nos arrebataran la vida de nuestros hijos. No hay confianza hacia el gobierno; para muchos de los papás que seguimos en contacto, te puedo asegurar que es así”, expresó en entrevista con La Jornada.

Señaló además que la reducción de la sentencia contra Téllez Nieves –de 28 años de prisión dictada en 2016 a cinco años y siete meses tras una serie de amparos– alimenta la percepción de que las autoridades han protegido a los responsables.

“Es una fachada, una cortina de humo. De una sentencia justa por la muerte de los hijos, se le redujo la pena por las influencias entre abogados y autoridades”, aseveró.

A pesar del anuncio oficial del arresto, los padres acusaron que siguen sin recibir notificación directa del proceso judicial y sobre quién ejecutará la sentencia.

En tanto, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, víctima del incendio, lamentó que se haya informado antes a los medios de comunicación que a las familias afectadas. “De un día para otro, por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) da a conocer que la señora Sandra Téllez ya está aquí, en un penal femenino de Hermosillo, cuando a nosotros, como ofendidos, no se nos ha dicho quién va a ejecutar la condena. “Yo le voy a ser muy sincera: no les creo ni a la fiscalía ni a esas personas que ahorita están festejando”, afirmó.