Domingo 5 de octubre de 2025, p. 6

Lionel Richie reveló detalles sobre los hábitos de higiene del fallecido Michael Jackson , que según él llevaron al cantante a ganarse el desagradable apodo de Smelly.

El cantante de All Night Long hizo la revelación en sus memorias debut, Truly.

En el libro, Richie escribió sobre cómo Jackson era “muy cercano a sus hermanos y a su madre”, pero una vez que se lanzó como solista, “haciendo estos álbumes, películas y videos monstruosos, estaba a cargo de su propio barco”.

Richie señaló que su compañero ícono de la música Quincy Jones solía burlarse de Jackson llamándolo Smelly (maloliente).

“Michael también se reía, al darse cuenta de que no se había dado cuenta de que no se había cambiado ni lavado la ropa en un par de días”, añadió el ganador del Grammy. “Todos tenemos nuestras manías”.

Richie sugirió que la mala higiene de Jackson era un subproducto de su importante nivel de fama, ya que El rey del pop estaba constantemente de gira y tenía poco tiempo.

“Estaba de gira actuando con los elaborados trajes que le confeccionaron sus estilistas, o en pijama y pantuflas en el estudio, o con su ropa de salir”, escribió. “O estaba en casa con ropa holgada y cómoda para practicar sus pasos de baile y jugar con sus mascotas”.