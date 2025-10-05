Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15
En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos como inflación, producción industrial y confianza del consumidor, entre otros. En Estados Unidos es incierta la publicación de reportes por el cierre parcial del gobierno que comenzó desde el pasado miércoles.
México
Lunes 6
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta nacional sobre confianza del consumidor de septiembre.
Martes 7
El Inegi difundirá datos de la industria automotriz sobre la venta de vehículos ligeros durante septiembre.
Miércoles 8
El Inegi dará a conocer el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa de junio.
Jueves 9
El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios al Productor del mes de septiembre. También publicará datos de la industria automotriz sobre venta de vehículos pesados en septiembre. Analistas de Banamex prevén que la inflación mensual al consumidor sea de 0.27 por ciento, lo que daría como resultado una anual de 3.80 por ciento.El Banco de México (BdeM) publicará las minutas de la decisión de política monetaria del 25 de septiembre.
Viernes 10
El Inegi difundirá la encuesta de viajeros internacionales de agosto.
Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex