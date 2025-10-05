Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos como inflación, producción industrial y confianza del consumidor, entre otros. En Estados Unidos es incierta la publicación de reportes por el cierre parcial del gobierno que comenzó desde el pasado miércoles.

México

Lunes 6

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta nacional sobre confianza del consumidor de septiembre.

Martes 7

El Inegi difundirá datos de la industria automotriz sobre la venta de vehículos ligeros durante septiembre.

Miércoles 8

El Inegi dará a conocer el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa de junio.