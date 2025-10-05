Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15

Madrid. China estaría dispuesta a realizar inversiones en Estados Unidos por valor de un billón de dólares a cambio de concesiones en materia comercial, entre ellos la eliminación de las restricciones a la venta de ciertos productos al gigante asiático, como los microchips, que se impusieron aduciendo motivos de seguridad nacional.

La agencia Bloomberg informó que el equipo negociador del presidente de China, Xi Jinping, estaría tratando, igualmente, de reducir los aranceles a los insumos procedentes de su país y que tienen como destino cualquier fábrica china situada en Estados Unidos.

Las fuentes indicaron que estas propuestas ya se abordaron el mes pasado, cuando delegaciones de ambos países –las mayores dos economías del mundo– se reunieron en Madrid y tejieron el acuerdo marco para la venta de las operaciones estadunidenses de TikTok a un consorcio de empresas estadunidenses.