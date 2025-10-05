Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15
Madrid. China estaría dispuesta a realizar inversiones en Estados Unidos por valor de un billón de dólares a cambio de concesiones en materia comercial, entre ellos la eliminación de las restricciones a la venta de ciertos productos al gigante asiático, como los microchips, que se impusieron aduciendo motivos de seguridad nacional.
La agencia Bloomberg informó que el equipo negociador del presidente de China, Xi Jinping, estaría tratando, igualmente, de reducir los aranceles a los insumos procedentes de su país y que tienen como destino cualquier fábrica china situada en Estados Unidos.
Las fuentes indicaron que estas propuestas ya se abordaron el mes pasado, cuando delegaciones de ambos países –las mayores dos economías del mundo– se reunieron en Madrid y tejieron el acuerdo marco para la venta de las operaciones estadunidenses de TikTok a un consorcio de empresas estadunidenses.
Asimismo, Pekín estaría tratando de seducir a Washington con su músculo inversor para modificar, también, la postura de la Casa Blanca respecto de Taiwán. El régimen chino sostiene que la isla autogobernada es parte inalienable de su territorio y no ha renunciado nunca a la ‘reunificación’ por la fuerza.
La potencial inversión de China de un billón de dólares eclipsaría los 600 mil millones de euros comprometidos por la Unión Europea o los 550 mil millones de dólares (468 mil 573 millones de euros) de Japón. Corea del Sur está sopesando inversiones por 350 mil millones de dólares.
Entre sus baterías de aranceles a la mayoría de sus socios comerciales, incluidos sus vecinos México y Canadá, las impuestas por EU a China han sido las más severas, con tarifas aduaneras de más de cien por ciento, medida a la que China respondió en prácticamente la misma proporción.