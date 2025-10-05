Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15

Waterman. Una misión comercial a Nigeria. Un memorándum de acuerdo con Vietnam. Un aumento de las compras de Bangladesh.

Estos países no suelen ser clientes importantes de la soya del cinturón agrícola estadunidense, pero los agricultores desesperados, sus organizaciones comerciales y el gobierno del presidente Donald Trump están recurriendo a rincones lejanos del mundo con la esperanza de evitar un desastre para la agricultura debido a la guerra comercial que ha impedido que China compre suministros.

Los esfuerzos hasta ahora no están logrando compensar la pérdida del mayor cliente del país para el cultivo, según muestran los datos y las entrevistas, con un dolor financiero que se extiende a los fabricantes de tractores y otras empresas agrícolas.

Por primera vez en más de 20 años, los importadores chinos aún no han comprado soya de la cosecha estadunidense de otoño, lo que ha obligado a los agricultores a almacenar sus cosechas con la esperanza de que los precios acaben subiendo desde los mínimos de cinco años.