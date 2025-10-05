Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 15

Pekín. Aunque aún no se les puede ver fácilmente en las calles de esta gran ciudad, los automóviles autónomos, es decir los que se conducen solos, son cada vez más accesibles. Las personas los pueden solicitar a través de plataformas de taxis y así vivir la experiencia de viajar en estos carros que se comunican con el usuario mediante voz robotizada y pantallas para que marque la ruta, seleccione la música y regule la calefacción.

China es uno de los países que encabezan el desarrollo y aplicación de estos autos con grandes empresas tecnológicas y automotrices, así como áreas de prueba y operación a gran escala en zonas de desarrollo económico y tecnológico, como Beijing E-Town, la cual ocupa 1.37 por ciento de la superficie total de Pekín, que es 16 mil 410 kilómetros cuadrados, pero contribuye con casi 35.9 por ciento del valor agregado industrial de la ciudad, según datos oficiales.

Ubicada en el sudeste de la capital, Beijing E-Town se centra en la nueva generación de tecnologías de la información; automóviles inteligentes de alta gama y de nueva energía; biotecnología y salud; así como robots y fabricación inteligente. Su producto interno bruto (PIB) ha crecido a una tasa anual promedio de 9.6 por ciento, superando los 360 mil millones de yuanes, es decir, 50 mil 580 millones de dólares.

El gobierno local designó a esta área de desarrollo tecnológico, en septiembre de 2020, como un lugar central para establecer la Zona de Demostración de Conducción Autónoma de Alto Nivel de la ciudad, la primera del mundo de su tipo.

Por ello, a la fecha se ha construido una plataforma de pruebas de ingeniería y se ha logrado infraestructura inteligente en un área de 600 kilómetros cuadrados, también ha atraído a más de 34 empresas de prueba que han desplegado más de mil vehículos con conducción autónoma. Estos autos han acumulado más de 42 millones de kilómetros en pruebas de manejo, según los datos proporcionados por colaboradores.

En conferencia con líderes empresariales y tras un recorrido por la zona, se informó que hay vehículos de transporte de pasajeros, de patrulla y entregas de productos sin conductor, al igual que barredoras de calles autónomas y robotaxis.