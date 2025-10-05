Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 14

Tras fallar en las negociaciones de un plan de financiamiento para el próximo año fiscal, el gobierno de Estados Unidos inició el miércoles su primer cierre desde el 22 de diciembre de 2018. El periodo promedio histórico de suspensión ha sido de dos semanas, por lo que un mayor lapso podría generar temor.

De acuerdo con la oficina de inversiones de UBS, los shutdowns (cierres de gobierno) han tenido un impacto económico y financiero limitado, con volatilidad breve y fácilmente recuperada. UBS estima que un cierre total restaría apenas 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de Estados Unidos por cada semana, efecto que normalmente se revierte una vez reanudada la actividad.

Los cierres interrumpen muchos servicios y programas gubernamentales diferentes. En particular, afectan parques nacionales y otras instituciones públicas (como los museos administrados por el gobierno federal de Washington DC), reducen los ingresos del gobierno y en casos extremos, limitan el crecimiento económico, debido a la interrupción de los principales servicios.

Aunque un shutdown retrasaría la publicación de datos económicos oficiales, UBS considera que esto no impedirá a la Reserva Federal (Fed) continuar con los recortes de tasas, proyectando una reducción de 0.25 puntos porcentuales en octubre y un total de 0.75 puntos en las próximas reuniones.

“La reacción inicial de los mercados en Estados Unidos ha sido levemente negativa, pero se identifican tres factores que podrían generar volatilidad: La elevada valuación actual del mercado (con máximos recientes); cambios económicos, especialmente de empleo y un entorno complejo para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal”, explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.