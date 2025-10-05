Julio Gutiérrez

La Jornada

5 de octubre de 2025

Virus y estafas recorren Internet, en todo momento, a todas horas. Surgen en cualquier parte del mundo y llegan a las computadoras y celulares de los usuarios de muchas formas: correos electrónicos, mensajes de texto, promociones falsas en redes sociales y códigos QR, entre muchas más.

Con el trabajo a distancia, modalidad que tomó mayor fuerza luego de la pandemia de covid-19, miles de usuarios revisan a todas horas, –muchas veces conectados a redes de Wi-Fi públicas– sus correos corporativos, un hecho que abre espacio a los ciberdelincuentes que están en busca de blancos fáciles de vulnerar.

Eset, firma especializada en temas de ciberseguridad ha identificado una nueva forma en la que los amantes de lo ajeno en el terreno digital vulneran los sistemas de los usuarios de Latinoamérica: envían un correo que contiene un archivo en formato PDF que tiene la capacidad de acceder a cámaras y micrófonos de un dispositivo, así como tomar capturas de pantalla de lo que cada persona hace en su celular o computadora.

De acuerdo con la empresa, en este momento, el virus afecta principalmente a los usuarios del Perú, aunque debido a la velocidad con la que se propagan los códigos maliciosos en el terreno digital, recomienda a todos los usuarios de Internet estar alerta para no caer en este nuevo fraude.

¿Qué es y cómo funciona?

El PDF que llega a los usuarios y después resulta ser un virus se llama Ratty, un troyano –código malicioso—de acceso remoto (RAT).

Los ciberdelincuentes distribuyen archivos en formato PDF contagiados y hacen uso de la ingeniería social –técnica con la que se engaña a las personas por medio de las emociones– en usuarios de Internet de habla hispana para robarles su información.

“Los cibercriminales han utilizado diferentes servicios de alojamiento en la nube como Google Drive, Dropbox y Mediafire para alojar y propagar diferentes códigos maliciosos de este tipo”, precisó Eset.

Fabiana Ramírez, investigadora de seguridad informática de Eset Latinoamérica, comentó que aunque este tipo de virus no es habitual en la región latinoamericana ahora es usado “debido a la gran cantidad de funcionalidades con las que cuenta. Entre sus capacidades más relevantes se destaca la de recolección de información mediante capturas de pantalla y grabación de audio, entre otros, así como la exfiltración de datos”.