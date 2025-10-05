Deportes
Al cierre
Tigres derrotan a Detroit en el primer juego de la serie
 
Periódico La Jornada
Domingo 5 de octubre de 2025, p. a27

Seattle. Un sencillo de Zach McKinstry en la entrada 11 le dio el triunfo 3-2 a los Tigres de Detroit sobre los Marineros de Seattle, en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Beisbol.

El venezolano Keider Montero fue el encargado de cerrar la puerta al permitir un sencillo y registrar los últimos tres outs que sellaron en entrada extra la victoria de los Tigres en la casa de los Marineros.

Después de ganar su Serie de Comodines contra Cleveland, los Tigres pueden tomar una trascendental ventaja de 2-0 en el partido dos que se jugará hoy.

