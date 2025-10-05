Ap

Domingo 5 de octubre de 2025

Seattle. Un sencillo de Zach McKinstry en la entrada 11 le dio el triunfo 3-2 a los Tigres de Detroit sobre los Marineros de Seattle, en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Beisbol.

El venezolano Keider Montero fue el encargado de cerrar la puerta al permitir un sencillo y registrar los últimos tres outs que sellaron en entrada extra la victoria de los Tigres en la casa de los Marineros.