Domingo 5 de octubre de 2025, p. a27
Omar Bravo Tordecillas, máximo goleador histórico del club Guadalajara, fue detenido ayer por el presunto delito de abuso sexual a un menor en el centro de Zapopan, informó la Fiscalía de Jalisco.
“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, lograron capturar a un hombre”, indicó la Fiscalía.
Según una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el mexicano de 44 años, fue detenido en la calle 20 de Noviembre por agentes de la policía de investigación, y puesto a disposición del Ministerio Público.
En la denuncia se señala que el acusado “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares. Ahora será puesto a disposición de un juez en Puente Grande, quien determinará la situación legal del ex seleccionado nacional, que también destacó como jugador de Chivas hasta 2007.