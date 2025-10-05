De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a27

Omar Bravo Tordecillas, máximo goleador histórico del club Guadalajara, fue detenido ayer por el presunto delito de abuso sexual a un menor en el centro de Zapopan, informó la Fiscalía de Jalisco.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, lograron capturar a un hombre”, indicó la Fiscalía.

Según una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el mexicano de 44 años, fue detenido en la calle 20 de Noviembre por agentes de la policía de investigación, y puesto a disposición del Ministerio Público.