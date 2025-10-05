De La Redacción

Sin mucho esfuerzo y con una estrategia ordenada, el América goleó 3-0 en el estadio Ciudad de los Deportes a Santos en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 para tomar el subliderato de la Liga Mx. Con cuatro partidos seguidos sin caer, las Águilas suman 27 unidades y sólo esperan el resultado del duelo de hoy entre Monterrey y Tijuana; en contraste, los Guerreros están estancados en el antepenúltimo escalón.

Ni el arquero Carlos Acevedo, quien fue convocado por la selección mexicana, pudo amortiguar el descalabro de Santos frente al América que confirmó su jerarquía, con goles de Rodrigo Aguirre (38'), Brian Rodríguez (62') y Alan Cervantes (71').

Un error en los últimos minutos de Tigres le permitió a Cruz Azul rescatar un empate 1-1 con un penal de Ángel Sepúlveda y escalar a los primeros puestos de la clasificación, tras alcanzar 25 unidades y ubicarse en el tercer puesto. Para los felinos, la igualada fue dolorosa y los colocó en el quinto lugar con 23 puntos.