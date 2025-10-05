Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11

Boca del Río, Ver., Con el sol y la arena de Boca del Río de testigos, la pareja conformada por los mexicanos Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala se colocó entre las mejores 16 del Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025.

Aun cuando su participación en dicho torneo llegó a su fin, al perder frente al equipo de Suiza, ahora la pareja nacional juvenil se prepa-ra para ofrecer una gran actuación en el Campeonato Mundial Sub-21 de la especialidad que se desarrollará en Puebla del 15 al 19 de octubre.