Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11
Boca del Río, Ver., Con el sol y la arena de Boca del Río de testigos, la pareja conformada por los mexicanos Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala se colocó entre las mejores 16 del Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025.
Aun cuando su participación en dicho torneo llegó a su fin, al perder frente al equipo de Suiza, ahora la pareja nacional juvenil se prepa-ra para ofrecer una gran actuación en el Campeonato Mundial Sub-21 de la especialidad que se desarrollará en Puebla del 15 al 19 de octubre.
La eliminación ante los europeos se dio luego de un enfrentamiento cerrado, donde Adrián Heidrich y Jonathan Jordan se quedaron con el primer parcial, mientras los tricolores ganaron el segundo.
De esa manera, la dupla nacional forzó el tie break, que finalizó en favor de los suizos 9-15.
Este torneo contó con un hecho histórico, pues por primera vez, cuatro representativos mexica-nos clasificaron al cuadro principal del certamen anual más importan-te de la Federación Internacional de Voleibol.