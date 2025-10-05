Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11
Toronto. El mexicano Alejandro Kirk estuvo incontrolable en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. El de Tijuana pegó un par de jonrones solitarios, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr también se lució y los Azulejos de Toronto ganaron un duelo de postemporada por primera vez desde 2016 con una pizarra aplastante de 10-1 sobre Yanquis de Nueva York.
En la segunda entrada y en la octava, Kirk mandó fuera la pelo-ta por arriba del jardín izquierdo en una tarde en la que los Mulos no pudieron contener el ataque de los Azulejos.
Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada espectacular, y el venezolano Andrés Giménez añadió dos hits y remolcó un par, mientras los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, utilizaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.
La victoria anterior de Toronto en postemporada fue en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland. Los Azulejos perdieron esa vez en cinco juegos.
Por su parte, los Dodgers remontaron 5-3 a los Filis de Filadelfia y también consumaron una victoria en el primer partido divisional.
Los Filis pegaron primero en la segunda entrada con tres carreras. Los Dodgers respondieron hasta el sexto rollo con un par de anotaciones y un rally de tres en el séptimo con un jonrón de Teoscar Hernández.
El pitcher ganador fue la estrella japonesa Shohei Ohtani, quien tuvo labor de seis entradas completas, en las que recibió tres imparables, igual número de carreras, regaló una base por bolas y ponchó a nueve.
En otro juego de inicio en se-rie divisional, los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 9-3 sobre los Cachorros de Chicago en una jornada marcada por la solidez del dominicano Freddy Peralta desde la lomita y la lesión del venezolano Jackson Chourio.
Los de Milwaukee lideran 1-0 una Serie Divisional en la que parten como favoritos al obtener el mejor récord en las Grandes Ligas durante la temporada regular.
Chourio, de 21 años, lideró una explosión ofensiva de los Cerveceros que derivó en ocho carreras en las primeras dos entradas, sin embargo, una lesión lo obligó a salir.