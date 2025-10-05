▲ El mexicano Alejandro Kirk estuvo certero con el madero en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. Foto Ap

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11

Toronto. El mexicano Alejandro Kirk estuvo incontrolable en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. El de Tijuana pegó un par de jonrones solitarios, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr también se lució y los Azulejos de Toronto ganaron un duelo de postemporada por primera vez desde 2016 con una pizarra aplastante de 10-1 sobre Yanquis de Nueva York.

En la segunda entrada y en la octava, Kirk mandó fuera la pelo-ta por arriba del jardín izquierdo en una tarde en la que los Mulos no pudieron contener el ataque de los Azulejos.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada espectacular, y el venezolano Andrés Giménez añadió dos hits y remolcó un par, mientras los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, utilizaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

La victoria anterior de Toronto en postemporada fue en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland. Los Azulejos perdieron esa vez en cinco juegos.

Por su parte, los Dodgers remontaron 5-3 a los Filis de Filadelfia y también consumaron una victoria en el primer partido divisional.