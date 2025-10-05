De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11

En cada Copa Mundial de la FIFA hay partidos que son una prueba de fuego. México esperó seis años para volver a disputar el torneo en la categoría Sub-20. Pisó fuerte de entrada, pero muy rápidamente la jerarquía de sus rivales retrasó su explosión futbolística. Sólo una victoria ante la invicta Marruecos en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, lo separaba de los oc-tavos de final como segundo lugar de grupo. Y cumplió. Se impuso 1-0 y enfrentará el martes a la anfitriona Chile, después de superar a España y Brasil en el cierre de la fase de grupos. La Verdeamarela, potencia en este deporte, se despidió por primera vez en su historia sin triunfos y en el último lugar.

Desde la edición de 2019 en Polonia, el representativo mexicano no tuvo un jugador tan decisivo como Gilberto Mora, autor de un doblete en el empate con La Roja (2-2) y del gol que terminó con una racha de cinco encuentros sin ganar en esta cita mundialista. Mora, campeón de la Copa Oro con 16 años –tres menos de los requeridos en la categoría–, convirtió desde el manchón de penal el 1-0 (51) después de una mano del zaguero Anas Tajaouart dentro del área. Para algunos de sus compañeros en Tijuana, la imagen de Mora fue un recuerdo común. En cuanto miró al portero Ibrahim Gomis con la pelota ba-jo el brazo, supieron que su remate iba a ser imparable y eso pasó.

Marruecos necesitó de varios minutos para reorganizarse. Jugó con nueve elementos que no son titulares fijos, pero con un físico superior al de la mayoría de sus rivales en peso y estatura. En unos de los primeros intentos del Tricolor, el delantero de Cruz Azul, Mateo Levy, comprobó tal diferencia al sufrir una conmoción cerebral tras un choque de cabezas con un defensor africano. El técnico nacional Eduardo Arce envió en su lugar al volante del Monterrey, Iker Fimbres, quien terminó por darle un giro al partido cuando logró combinarse con Mora, Obed Vargas y Yael Padilla, las promesas del medio campo mexicano.