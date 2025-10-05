Enfrentará a la anfitriona Chile
Domingo 5 de octubre de 2025, p. a11
En cada Copa Mundial de la FIFA hay partidos que son una prueba de fuego. México esperó seis años para volver a disputar el torneo en la categoría Sub-20. Pisó fuerte de entrada, pero muy rápidamente la jerarquía de sus rivales retrasó su explosión futbolística. Sólo una victoria ante la invicta Marruecos en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, lo separaba de los oc-tavos de final como segundo lugar de grupo. Y cumplió. Se impuso 1-0 y enfrentará el martes a la anfitriona Chile, después de superar a España y Brasil en el cierre de la fase de grupos. La Verdeamarela, potencia en este deporte, se despidió por primera vez en su historia sin triunfos y en el último lugar.
Desde la edición de 2019 en Polonia, el representativo mexicano no tuvo un jugador tan decisivo como Gilberto Mora, autor de un doblete en el empate con La Roja (2-2) y del gol que terminó con una racha de cinco encuentros sin ganar en esta cita mundialista. Mora, campeón de la Copa Oro con 16 años –tres menos de los requeridos en la categoría–, convirtió desde el manchón de penal el 1-0 (51) después de una mano del zaguero Anas Tajaouart dentro del área. Para algunos de sus compañeros en Tijuana, la imagen de Mora fue un recuerdo común. En cuanto miró al portero Ibrahim Gomis con la pelota ba-jo el brazo, supieron que su remate iba a ser imparable y eso pasó.
Marruecos necesitó de varios minutos para reorganizarse. Jugó con nueve elementos que no son titulares fijos, pero con un físico superior al de la mayoría de sus rivales en peso y estatura. En unos de los primeros intentos del Tricolor, el delantero de Cruz Azul, Mateo Levy, comprobó tal diferencia al sufrir una conmoción cerebral tras un choque de cabezas con un defensor africano. El técnico nacional Eduardo Arce envió en su lugar al volante del Monterrey, Iker Fimbres, quien terminó por darle un giro al partido cuando logró combinarse con Mora, Obed Vargas y Yael Padilla, las promesas del medio campo mexicano.
Activan protocolo de conmociones
“Esta sustitución da prioridad al bienestar de los jugadores y es un cambio-adición”, anunció la FIFA en las pantallas gigan-tes del estadio Elías Figueroa, luego de activar su protocolo de conmociones. Según cifras oficiales, más de 7 mil personas colmaron las gradas del recinto en Valparaíso, aunque al mismo tiempo el partido entre España y Brasil, a unos 120 kilómetros de distancia en coche, mantuvo al pendiente de novedades a los seguidores del Tricolor. El error del marroquí Tajaouart, sancionado por levantar las manos y detener un remate en el área, regresó la tranquilidad al cuerpo técnico de Arce, pese a no ofrecer su mejor versión.
Mora cruzó su remate, de derecha y al poste más lejano del portero, para darle al equipo nacional el pase a octavos de final con el segundo lugar de grupo (5 puntos) detrás del líder Marruecos (6 unidades). Su siguiente adversario el martes será el anfitrión Chile, que avanzó a la siguiente instancia por el criterio de disciplina –tuvo menor cantidad de tarjetas amarillas– al empatar con Egipto en la cantidad de puntos (3) en el Grupo A.
“Queremos quedar campeones, ese es el objetivo, no hay menos. Vamos a ir por el que se nos ponga enfrente”, afirmó el volante Yael Padilla, convencido de las posibilidades que tienen para llegar a la pelea por el campeonato.
En Santiago, Brasil escribió una de sus páginas más oscuras en categorías juveniles. Quedó eliminado por primera vez en la primera ronda de una Copa Mundial Sub-20 al caer 1-0 ante España y finalizar su participación sin victorias en tres partidos. Iker Bravo consiguió el tanto de La Roja (47), con el que aspira a meterse entre los mejores terceros del torneo. La Verdeamarela sólo sumó un empate.
En otros resultados, Argentina superó 1-0 a Italia y aseguró el liderato de grupo con un pleno de victorias, mientras Australia derrotó 3-1 a Cuba.