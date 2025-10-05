Periódico La Jornada

Mark Sánchez, ex mariscal de campo de la NFL y actual analista deportivo, fue apuñalado durante un altercado ocurrido la madrugada del sábado en el centro de Indianápolis. El ex deportista enfrenta cargos por agresión e intoxicación. Está hospitalizado y se reporta estable. El otrora jugador de los Jets, de ascendencia mexicana y de 38 años de edad, se encontraba en esa ciudad para comentar el partido de este domingo entre Raiders y Potros en el Lucas Oil Stadium.