Apuñalan a Mark Sánchez
Domingo 5 de octubre de 2025, p. a10

Mark Sánchez, ex mariscal de campo de la NFL y actual analista deportivo, fue apuñalado durante un altercado ocurrido la madrugada del sábado en el centro de Indianápolis. El ex deportista enfrenta cargos por agresión e intoxicación. Está hospitalizado y se reporta estable. El otrora jugador de los Jets, de ascendencia mexicana y de 38 años de edad, se encontraba en esa ciudad para comentar el partido de este domingo entre Raiders y Potros en el Lucas Oil Stadium.

