Domingo 5 de octubre de 2025, p. a10

La Fórmula 1 anunció ayer que Grupo Televisa será su nuevo socio para la transmisión en México de su campeonato mundial a partir del Gran Premio de Singapur, que se llevará cabo este domingo, y hasta la temporada 2028, con lo que Fox Sports dejará de emitir el resto de la actual temporada.

La máxima categoría del automovilismo indicó en su cuenta de Instagram que los aficionados mexicanos podrán ver las siete carreras que faltan por disputar en la presente temporada en los sistemas Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports.

“¡Hoy la adrenalina aumenta porque la F1 tiene nueva casa! Vive el Gran Premio de Singapur por Sky Sports F1 este domingo a las 6:00 horas”, confirmó a su vez Izzi en sus redes sociales.

De acuerdo con diversos reportes, Fox Sports, empresa de Grupo Lauman, no podrá televisar la parte final de la temporada 2025 tras perder sus derechos de transmisión con efecto inmediato por falta de pago.

Consumidores se quejaron ayer, e incluso desde el viernes, de que no pudieron ver las prácticas y la clasificación del Gran Premio de Singapur en ninguno de los tres canales de Fox Sports, y tampoco en Fox Sports Premium, su plataforma de pago de streaming.