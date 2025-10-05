▲ La afición del Athletic de Bilbao se volcó en apoyo y solidaridad con el pueblo Palestino. Foto tomada de redes sociales

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a10

Antes del encuentro de la Liga de España entre en el Athletic de Bilbao y el Mallorca en el estadio San Mamés, se realizó un acto de apoyo a Palestina como parte del clamor mundial en contra de los ataques de Israel en Gaza, donde la población enfrenta un genocidio y hambruna.

Aficionados mostraron banderas palestinas en las gradas para mostrar su apoyo a las víctimas, al tiempo que el recinto se iluminó con los colores verde, blanco, rojo y negro.

Honey Thaljieh, ex capitana de la selección de futbol de Palestina, y otros 11 refugiados, representantes de Unrwa, la agencia de la ONU que asiste y protege a la comunidad refugiada palestina, se presentaron en representación de las víctimas. La afición los recibió con una gran ovación a manera de respaldo para su pueblo, mientras en los leds de publicidad del recinto se podía leer el mensaje: “Athletic por Palestina. ¡Alto al genocidio!”

“Cada vida inocente perdida es una tragedia. Yo que vengo de esa tierra, siento el corazón roto cada día por los niños, las familias y los sueños que se están destruyendo”, dijo Thaljieh antes del acto.

“Esto es un llamado a detener un genocidio. Ese es el poder del futbol: nos enseña que nuestra humanidad compartida siempre es más fuerte que las divisiones”, agregó.

Si bien, el hecho ha sido trascendental en medio de las protestas por el genocidio, sobre todo después de que las fuerzas israelíes interceptaron la ayuda humanitaria del Global Sumud Flotilla, el episodio en el estadio San Mamés desató polémica debido a que la cadena con los derechos de transmisión del partido cortó el momento en el que realizó el acto en solidaridad al pueblo palestino.

El club de Bilbao ha respaldado al pueblo palestino desde que la Fundación Athletic se unió a un proyecto de la Unrwa Euskadi para apoyar a cerca de 8 mil niños palestinos refugiados en Siria.