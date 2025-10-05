Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

Chihuahua, Chih., Los corredores rarámuris Mauro Martín Quimare (22:35.58 horas), originario de Batopilas, y Reyes Giltro (23:26.55), de Guachochi, hicieron el 2-3 para Chihuahua en las 100 millas de la carrera pedestre Chihuahua By Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), que se realizó este fin de semana en la Sierra Tarahumara.

Con este resultado, ambos se ganaron el derecho de participar en la final del serial, que se desarrollará el año entrante en Chamonix, Francia.

El primer lugar fue para el canadiense Victor Laroque, quien hizo un tiempo de 21:21.19 horas. En la rama femenil, la triunfadora fue la estadunidense Elena Ormon, quien concluyó el recorrido en 24:21.51, mientras la michoacana Catherine Castro se quedó con el segundo puesto tras cronometrar 29:12.52.

La competencia forma par-te del serial de carreras de ultra distancia UTMB e incluyó las pruebas de 100 y 59 kilómetros, cuyas rutas fueron trazadas en las inmediaciones del Parque Barrancas del Cobre.

Carera Casas gana en los 100 kilómetros

La prueba de 100 kilómetros que partió de Cerocahui, municipio de Urique, fue para el mexiquense Júpiter Carera Casas, quien hizo un tiem-po de 10:44.50 horas. El segundo escalón fue para el colombiano Julián Vinasco Marín (11:43.16) y el tercero para el ecuatoriano Martín Sáenz (12:57.39).