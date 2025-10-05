Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9
A la edad de 23 años, Édgar Cesáreo Navarro fue asaltado en ciudad Nezahualcóyotl y recibió un balazo en el cuello que lo de-jó cuadrapléjico. Desde entonces, el mexiquense tiene movilidad reducida en las manos y brazos y nula en sus extremidades inferiores.
La discapacidad adquirida entonces no lo frenó. Navarro decidió encauzar su vida y se convirtió en uno de los seleccionados paralímpicos más exitosos del país.
Ayer, el competidor de 54 años logró la medalla de bronce en la prueba de 100 metros T51, al cronometrar 22.23 segundos, su mejor marca de la temporada, en el Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025.
En el estadio Jawaharlal Nehru, el ex presidente municipal de Nezahualcóyotl le dio a México su séptima medalla en la competencia y se consolidó como uno de los mejores en su especialidad.
“Me preparé mucho para subir al podio. Soy uno de los participantes de mayor edad y me da mucho orgullo mantenerme entre los mejores del mundo”, comentó.
Con 30 años de trayectoria, Navarro ha representado a México en siete Juegos Paralímpicos, ha conquistado cuatro medallas y más de 12 podios en campeonatos mundiales.
En la justa paralímpica de Atenas 2004, el deportista consiguió el oro en los 200 metros, así como un bronce en el maratón, de la categoría T51. En Río 2016 obtuvo plata en 400 metros y bronce en los 100.
En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte.
“Tengo 53 años y claro que me gustaría estar en los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028. Pero tenemos que ver cuál es el nivel competitivo con el que llegaríamos porque tres décadas de alto rendimiento sí te generan cierto desgaste físico”, dijo al Comité Paralímpico.
En la final de lanzamiento de jabalina F54, el subcampeón de los Juegos Paralímpicos París 2024, Édgar Ulises Fuentes, cerró en la quinta posición, con un registro de 30.63 metros, su mejor marca de la temporada.
Mientras en la final de 100 metros T52, los medallistas paralímpicos Salvador Hernández y Leonardo Pérez concluyeron en el sexto y séptimo lugar, con 17.46 segundos y 18.08, respectivamente.
México se ubica en el lugar 20 del medallero con tres metales de oro, una de plata y tres de bronce.
Hoy concluirán las competencias del certamen que representa el comienzo del ciclo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.