De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

A la edad de 23 años, Édgar Cesáreo Navarro fue asaltado en ciudad Nezahualcóyotl y recibió un balazo en el cuello que lo de-jó cuadrapléjico. Desde entonces, el mexiquense tiene movilidad reducida en las manos y brazos y nula en sus extremidades inferiores.

La discapacidad adquirida entonces no lo frenó. Navarro decidió encauzar su vida y se convirtió en uno de los seleccionados paralímpicos más exitosos del país.

Ayer, el competidor de 54 años logró la medalla de bronce en la prueba de 100 metros T51, al cronometrar 22.23 segundos, su mejor marca de la temporada, en el Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025.

En el estadio Jawaharlal Nehru, el ex presidente municipal de Nezahualcóyotl le dio a México su séptima medalla en la competencia y se consolidó como uno de los mejores en su especialidad.

“Me preparé mucho para subir al podio. Soy uno de los participantes de mayor edad y me da mucho orgullo mantenerme entre los mejores del mundo”, comentó.

Con 30 años de trayectoria, Navarro ha representado a México en siete Juegos Paralímpicos, ha conquistado cuatro medallas y más de 12 podios en campeonatos mundiales.

En la justa paralímpica de Atenas 2004, el deportista consiguió el oro en los 200 metros, así como un bronce en el maratón, de la categoría T51. En Río 2016 obtuvo plata en 400 metros y bronce en los 100.