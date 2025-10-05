▲ El ciclista de Ensenada sigue en ascenso y sumó su victoria 14 de la temporada. Foto @TeamEmiratesUAE

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9

Isaac del Toro sumó un triunfo a su palmarés al ganar la edición 108 del Giro de Emilia, carrera marcada por la exclusión del equipo Israel-Premier Tech por razones de seguridad.

Entre banderas mexicanas y palestinas, el originario de Ensenada demostró la potencia de sus piernas convirtiéndose en el primer tricolor en ganar el prestigioso recorrido.

El pedalista del UAE Team Emirates se mostró intratable en las exigentes colinas italianas, superando a rivales de talla mundial y mayor experiencia.

La carrera se disputó un día después de una intensa jornada de huelga nacional y manifestaciones en Italia en solidaridad con la Global Sumud Flotilla , detenida por Israel cuando intentaba llegar a Gaza.

Una marea de gente con banderas de Palestina, entre ellos muchos estudiantes, inundó las plazas para denunciar estos hechos y, de paso, arremeter contra el gobierno, exigiendo romper lazos con Israel.

En plan grande

En el ascenso definitivo del Giro, Del Toro, su compañero Adam Yates y una decena de corredores más, se adelantaron para el cierre. En los metros finales el mexicano aceleró y dejó atrás a Tom Pidcock en un épico duelo mano a mano. En tercer lugar se ubicó Lenny Martínez.