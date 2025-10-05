Es el primer mexicano en ganar la carrera
La ruta estuvo marcada por el apoyo a Palestina y la exclusión del equipo israelí
Domingo 5 de octubre de 2025, p. 9
Isaac del Toro sumó un triunfo a su palmarés al ganar la edición 108 del Giro de Emilia, carrera marcada por la exclusión del equipo Israel-Premier Tech por razones de seguridad.
Entre banderas mexicanas y palestinas, el originario de Ensenada demostró la potencia de sus piernas convirtiéndose en el primer tricolor en ganar el prestigioso recorrido.
El pedalista del UAE Team Emirates se mostró intratable en las exigentes colinas italianas, superando a rivales de talla mundial y mayor experiencia.
La carrera se disputó un día después de una intensa jornada de huelga nacional y manifestaciones en Italia en solidaridad con la Global Sumud Flotilla , detenida por Israel cuando intentaba llegar a Gaza.
Una marea de gente con banderas de Palestina, entre ellos muchos estudiantes, inundó las plazas para denunciar estos hechos y, de paso, arremeter contra el gobierno, exigiendo romper lazos con Israel.
En plan grande
En el ascenso definitivo del Giro, Del Toro, su compañero Adam Yates y una decena de corredores más, se adelantaron para el cierre. En los metros finales el mexicano aceleró y dejó atrás a Tom Pidcock en un épico duelo mano a mano. En tercer lugar se ubicó Lenny Martínez.
El pedalista de 21 años sumó su decimocuarta victoria de la temporada y la 17 de manera profesional.
Los ciclistas recorrieron casi 200 kilómetros. Los primeros fueron de terreno plano para después entrar a una zona de cumbres, la principal de ellas en el 109, el Monzuno, llamado el gran “rompepiernas”
La ruta italiana entró al circuito de la UCI ProSeries apenas en 2020, pero su historia es por todos conocida en el mundo del ciclismo. La salida fue en Mirandola, en Módena, y su culminación en Bolonia.
La carrera vetó al equipo israelí por motivos de seguridad. “El clima es demasiado tenso y había peligro para los corredores”, explicó Adriano Amici, organizador de la prueba.
“Con lo que está ocurriendo en Gaza, sería hipócrita hacer como si la presencia de un equipo vinculado a Israel fuera irrelevante”, seña-ló Roberta li Calzi, responsable de deportes del ayuntamiento.