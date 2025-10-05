Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. a12

Como la lluvia

Éste es un poemario extenso, organizado en cinco partes, en el que José Emilio Pacheco retrata los temas que recorren gran parte de su obra: la cercanía de la muerte, el pesimismo ante la vida, el paso del tiempo, la inutilidad de las acciones humanas, lo efímero, el absurdo y el egoísmo humano.

La primera sección, titulada Los personajes del drama, se inicia con un poema narrativo que imita la división en actos del teatro y reflexiona sobre la fugacidad de la juventud. Más aún: sobre el paso del tiempo y ese presente que siempre tiene frente a sí un espejo donde se proyecta su futuro inevitable, extraño y deteriorado.

De la misma manera, el autor presenta poemas narrativos y anecdóticos, escritos en un lenguaje sencillo, sin excesivos ornamentos retóricos, pero unidos por una coherencia interna que sostiene lo que buscan representar.

Los temas que atraviesan este libro son de alcance universal, lo que confirma una vez más a Pacheco como una de las voces poéticas más significativas, no sólo de México, sino de la literatura universal.

Autor: José Emilio Pacheco

Editorial: Tusquets

Número de páginas: 204

La visible oscuridad

Alicia Sierra, estudiante de química e hija de un prominente general, desapareció sin dejar rastro. La única pista apunta hacia un sobresaliente alumno de posgrado que le daba clases particulares. Él asegura no saber nada, pero algo en sus gestos lo delata. La investigación se vuelve siniestra al descubrir los restos de varias mujeres sin identificar en el jardín de su casa. Mientras la policía celebra haber atrapado al asesino que perseguía meses atrás, aparece otro cuerpo. En esta nueva novela la autora recrea una ciudad de apagones programados –es la capital de México de 1942–, como el telón de fondo de un hecho histórico que cimbró el imaginario de la palabra “odio”. El resultado es un thriller potente. Se ha dicho que “más que una ficción policiaca e histórica, ésta es una fascinante metáfora de la persistencia en nuestra sociedad del odio hacia las mujeres, y de los discursos con que se pretende justificar esa terca crueldad”. La escritora no teme adentrarse en la tinieblas de las vidas de las personas para hacerlas sentir que están habitadas por los demonios.

Autora: Norma Lazo

Editorial: Lumen

Número de páginas: 422

México, un mito de siete siglos. Crónicas de la ciudad infinita

No se puede hablar o escribir acerca de la Ciudad de México sin recuperar su pasado; sin embargo, Jorge Pedro Uribe hace algo distinto e interesante: en sus crónicas, no sólo se enfoca en el aspecto histórico de esa región del país, sino que también recupera algunas de las vivencias que él, como habitante y partícipe de la metrópoli, ha experimentado.

En sus textos, el también periodista no se enfoca únicamente en su palabra o en su memoria, sino que rescata también el testimonio y nombre de otros cronistas, entre ellos Guillermo Tovar, Ángeles González Gamio, López de Gómara, Bernardino de Sahagún, Armando Ramírez, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés (con sus Cartas de relación), Carlos Monsiváis y muchos sin los cuales hoy día no habría registro de los usos y costumbres, construcciones y aconteceres de la actual capital de México.