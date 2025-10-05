Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 5

En una muestra de versatilidad y mezcla entre el ballet clásico y los nuevos lenguajes dancísticos, el Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (Tcunam) estrenará Giselle, las que no volvieron, adaptación que conserva la esencia de la pieza original, pero la traslada a un México marcado por la violencia de género y los feminicidios.

La nueva versión del clásico, sobre la trágica historia de una joven campesina se estrena hoy en la sala Miguel Covarrubias como parte de la programación del Festival Cultural UNAM. También tendrá funciones en el 53 Festival Internacional Cervantino (FIC).

En entrevista, la directora del Tcunam, Irina Marcano, indicó que esta versión de Giselle de la coreógrafa sonorense Melva Olivas tiene un discurso actual y potente no sólo para la sociedad mexicana, sino también para la latinoamericana, al abordar la violencia de género.

Giselle, las que no volvieron surge en la búsqueda de adaptar la pieza a los tiempos actuales y de trabajar con una orquesta de cámara, dirigida por el maestro Luis Manuel Sánchez, que además ha resultado interesante en los arreglos musicales.

Para Marcano, llevar a escena obras con esa problemática responde a una visión artística. “El arte tiene una responsabilidad social con nuestra comunidad y entorno, sobre todo en lo que se propone desde la universidad para el público joven. Es una forma de acercarnos a la gente; vivimos en esta búsqueda creativa de actualización, de vigencia y vanguardia.