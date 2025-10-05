L

lovía, llovía. El lago crecía y desbordaba el bordo de Xochiaca, y charales olor a gas envolviéndolo. La Luna sobre el lago; enjambres de moscas sobre el lago alumbrado olas negras en organizado vuelo; aprendimos a tocarlas, ¿recuerdan?, sin matarlas. Cómo extraño el lago; cuando me hacías cariños en la mollera me llegaba tu calor, te quedabas con mis piojos en las uñas (adorabas tus uñas); te quedabas con mis piojos. Hoy aquí en el cerro citadino no hay lago, es la interminable montaña pelona.

Venimos del campo, ya vamos de regreso a la ciudad; nos empuja al campo otra vez, ya no cabemos, pero, ¿qué nos importa? ¡Vamos al tugurio! Estoy tan cálido. Me gustas mucho, quiero contigo, estoy enamorado de ti. Qué bonitas las olas negras ondular sobre el lago, zumbido que asemeja a Las cuatro estaciones de Vivaldi. Escuchar esa música silenciosamente, sin palabras, es baile de Pilar, y la castañuela es aserrar de carpinteros, de suave a lento, de grave a suave; la música te invade te inunda. Al decir adiós a nuestras casas en Chimalhuacán, qué bonito era Chimalhuacán, ¿verdad? El toque de sus artesanos al esculpir la piedra, canción de Patricia.

Es siniestro nacer derrotado sin pensamiento, sin conciencia, ubicado en el infierno más acá del lago de Texcoco, el lago de un viejo rey llamado Nezahualcóyotl, en las afueras de la antigua capital azteca. No hay que quejarse, a nadie le importa que no comas, que estés desnutrido, que comas tierra, que siempre estés atarantado por la canija hambre, ni que no tengas dónde enterrar a tus hijos muertos o abortados por la canijísima hambre. Debajo del lago quedaron los restos entre arañas, hormigas, moscas, charales. Cállate, sepúltate, apréndete la palabra muchas veces, mil veces, un millón de veces, un billón de veces, un billón de billones de veces, un trillón de trillones de veces; deja vivir en paz a los de las lomas de allá, tras lomitas, que vivan de acuerdo a la ley.

Nadie sabe si hay paz o hay guerra, si estás vivo o estás muerto; así que con tu hambre, mientras otros ríen, aunque por dentro tu hambre los llene de terror rumores y sacudidas estentóreas; sepúltate en el mezcal. El tequila canta canciones obscenas llenas de resentimiento, de abandono, de muerte, de protesta.