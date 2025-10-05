Daniel López Aguilar

Cien años después de su nacimiento, ocurrido el 22 de mayo de 1925, el escritor y dramaturgo Emilio Carballido sigue provocando empatía, reflexión y risas entre el público contemporáneo.

Esa vigencia se manifestó durante la función de La danza que sueña la tortuga, presentada el viernes pasado en un abarrotado teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, con la que la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y otras instancias celebran su legado.

La trama trasladó a Córdoba, Veracruz, en 1954, donde Rocío y Aminta, dos hermanas solteras, enfrentan la vida bajo la vigilancia de su hermano Víctor. Entre malentendidos y situaciones inesperadas, Carballido combina humor, ironía y ternura, y construye un retrato de la vida cotidiana con agudeza y poesía.

En entrevista con La Jornada, la directora Nohemí Espinosa señaló que el texto se mantiene fiel a su esencia original con mínimas adaptaciones, y los protagonistas revelan la vigencia de sus conflictos.

“Todavía se reflejan en nuestras familias algunas estructuras patriarcales que el montaje denuncia, y esto permite sensibilizar a las nuevas generaciones; además, el elenco dota de profundidad y humanidad a cada personaje.

“El cuidado escenográfico fue otro de los aciertos de la puesta en escena. El maestro Mauricio Ascencio recreó una casa de los años 50 con precisión y detalles que remiten a las viviendas familiares de provincia, de manera que la cotidianidad de aquel tiempo se percibió sin recurrir a un decorado artificial.”

La velada reunió a representantes de la prensa e invitados especiales, quienes constataron cómo la historia despierta empatía, provoca risas y remite a recuerdos personales. Algunos espectadores calificaron la actuación de sensacional, y destacaron la “memoria prodigiosa” de los intérpretes, así como la forma en que evocan a seres cercanos.

“Me vi reflejada en Aminta y en su manera de proteger a los suyos”, comentó una joven, mientras su acompañante agregó: “el humor nos hizo reír, pero también nos hizo pensar en nuestras experiencias”.

Un tercer asistente comentó que la actuación resultaba tan cercana y natural que parecía que “estos personajes siempre hubieran formado parte de nuestra vida”.