▲ En el proyecto participaron Esmeralda y Silvestre Ortiz, hijos del pintor, en la imagen, captado en junio de 2009. El tiraje del diccionario es de mil 500 ejemplares y se reparte de forma gratuita. Foto cortesía de Gabriela Galindo y archivo

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 2

Por iniciativa de Gabriela Galindo, editora de la revista electrónica El Rizo Robado, se volvió a publicar el Breve diccionario visual de náhuatl, catálogo para iluminar del artista Antonio Ortiz Gritón (1953-2024), impreso originalmente en 2011.

Fue durante una estancia en el País Vasco cuando Gritón vivió la dupla lingüística euskara/español que no tardó en relacionar con su contraparte náhuatl/español, aunque reconoció que “son muy pocos los indígenas que lo hablan” (20/3/9, La Jornada). Entonces, le pareció “buena idea que en algún momento se empezara a fomentar el estudio del náhuatl, porque cambia mucho la forma de pensar de acuerdo al lenguaje”. Comenzó a leer información encontrada en Internet y vio que era “otro concepto”.

Así nació su proyecto personal de hacer un diccionario visual del náhuatl, “con cuadros de gran formato muy ideográficos. Es decir, que utilizara la imagen muy directa con la palabra en náhuatl y en español”. Son imágenes lúdicas: ocelotl/jaguar, coatl/serpiente, tepoztotol/avión, chichi/perro, huepolli/cuñado y xolopitli/menso.

De la extensa serie de cuadros en gran formato, expuestos en espacios públicos, como mercados, festivales y centros culturales, nació el catálogo para iluminar Breve diccionario visual de náhuatl con medio centenar de imágenes.

Con apoyo de Érika Monserrat, de la Fundación Del Arte Vengo, Gabriela Galindo coordinó el proyecto en el que participaron activamente Esmeralda y Silvestre Ortiz, hijos de Gritón. El tiraje es de mil 500 ejemplares y se reparte de forma gratuita de acuerdo con los deseos del artista, gracias al patrocinio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Se reditó también un juego de lotería con imágenes elaboradas por el también muralista, mismo que siempre distribuía entre los niños en sus exposiciones. Los nombres de los dibujos en las imágenes también están en español y en náhuatl.

De acuerdo con Galindo, la inquietud por el náhuatl era algo que Antonio Ortiz Gritón traía desde hace muchos años. Empezó a colocar, por ejemplo, un conejo con el nombre del animal en náhuatl en alguna pintura suya. Este interés se intensificó durante su estancia en Guelbenzu, cerca de Pamplona, dado su gusto natural por el lenguaje. Era “un aventurero de las experiencias”, apunta la editora.

A su regreso de España se preguntó por qué estaba enfrascado en el vasco si su lengua originaria era el náhuatl. Entonces, le entró “el ímpetu por recuperar nuestras lenguas originarias. Desarrolló incluso proyectos para colocar el náhuatl como lengua oficial en ciertas zonas comunitarias”, indica Galindo.