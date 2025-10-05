Ángel Bolaños Sánchez y Josefina Quintero Morales

Domingo 5 de octubre de 2025

Como parte de las acciones para recuperar el área natural protegida del cerro de la Estrella, la alcaldía Iztapalapa formó brigadas para erradicar vegetación invasiva, en particular de la especie chayotillo, a fin de asegurar la supervivencia de los árboles sembrados en la campaña de reforestación.

Ante fenómenos asociados con el cambio climático, como las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones en varias colonias de la demarcación, la alcaldesa Aleida Alavez señaló que son prioritarias las acciones orientadas a restaurar el equilibrio ecológico, mejorar la captación hídrica y fortalecer la resiliencia del bosque urbano.

Al encabezar ayer la jornada para el retiro de dicha planta, la funcionaria recordó que por el proyecto Huizachtépetl, raíces para el futuro, se plantaron más de 16 mil plantas nativas como cazahuate, palo dulce y huizache en el área natural protegida cerro de la Estrella.

Retirar el chayotillo de los árboles los ayuda a que respiren de manera adecuada, ya que al crecer como enredadera llega a cubrirlos completamente e inhiben su proceso de fotosíntesis al robarles agua, nutrientes y luz solar, lo que limita su crecimiento y aportación de oxígeno, incluso puede causar la muerte de los árboles jóvenes.