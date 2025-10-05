L

a historia del vidrio se remonta a varias centurias antes de nuestra era, se calcula alrededor del siglo IX aC. Se afirma que procede del desierto, pero hay distintas versiones sobre sus descubridores. Existe una teoría que sostiene la probabilidad de que los fenicios, tras encender una hoguera con piedras de carbonato de calcio en la arena, observaron que se había formado un líquido traslúcido. Lo que sí se sabe con certeza es que fue en el continente asiático donde se desarrolló su fabricación.

Ahora es uno de los materiales más utilizados en todo el orbe y en todos los ámbitos, entre otros, en la vida cotidiana, la industria y el arte. En este último campo, México ha tenido grandes artistas y artesanos creadores de obras que podemos disfrutar, tanto en el mundo doméstico y de trabajo como en vitrales que adornan muchos edificios relevantes en la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de algunos.

Comencemos con el que considero el más importante, que es el telón de cristal del Palacio de Bellas Artes. Es una impresionante obra de arte que no sería posible realizar en la actualidad, ya que contiene metales preciosos incosteables.

Adamo Boari, el arquitecto italiano constructor del recinto, lo mandó hacer a comienzos del siglo XX a la afamada casa Tiffany de Nueva York. Ésta envió al artista Harry Stoner para que viera el paisaje de los volcanes y pudiera plasmar fielmente la idea. El telón se conformó con 206 tableros recubiertos con cerca de un millón de piezas de cristal opalescente y pesa alrededor de 27 toneladas.

En la esquina de Niños Héroes y Arcos de Belén se encuentra el Centro Escolar Revolución, imponente construcción que buscaba plasmar los ideales de la educación socialista y los principios nacionalistas de la Revolución Mexicana.

Lo diseñó a principios de la década de los 30 del siglo pasado el arquitecto Antonio Muñoz y aún funciona. Destaca su gran vestíbulo, decorado con murales, y el interior, con un carácter de escuela soviética de la era stalinista: construcciones macizas de concreto gris, áreas muy amplias y abundancia de enormes patios para que los estudiantes corran, jueguen, hagan deporte y naden en la piscina, que también da servicio a la gente del barrio.