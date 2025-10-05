▲ La jefa de Gobierno acudió al nosocomio en el que todavía están internados 17 policías. Foto La Jornada

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 5 de octubre de 2025, p. 25

Tras visitar a policías que permanecen hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que habrá más detenciones por saqueos y robos a comercios del Centro Histórico durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

Hasta el cierre de la presente edición, 17 efectivos se encontraban internados. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que hay “un par de casos que van a requerir un poquillo más de atención” por las quemaduras que presentan.

En entrevista, la mandataria capitalina dijo que hay una investigación de por medio, por lo que “seguramente van a proceder las autoridades de la fiscalía. Una cosa es la defensa de la lucha del 2 de octubre, el propio comité se deslindó de lo que hizo un grupo de personas. Y otra, donde hubo delitos, tendrá que haber consecuencias”.

Tras preguntarle si las marchas se utilizan para desestabilizar a su gobierno, contestó: “vamos a ir viendo, vamos a ir revisando qué es lo que está detrás de esto”.