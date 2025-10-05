Domingo 5 de octubre de 2025, p. 25
Tras visitar a policías que permanecen hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que habrá más detenciones por saqueos y robos a comercios del Centro Histórico durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Hasta el cierre de la presente edición, 17 efectivos se encontraban internados. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que hay “un par de casos que van a requerir un poquillo más de atención” por las quemaduras que presentan.
En entrevista, la mandataria capitalina dijo que hay una investigación de por medio, por lo que “seguramente van a proceder las autoridades de la fiscalía. Una cosa es la defensa de la lucha del 2 de octubre, el propio comité se deslindó de lo que hizo un grupo de personas. Y otra, donde hubo delitos, tendrá que haber consecuencias”.
Tras preguntarle si las marchas se utilizan para desestabilizar a su gobierno, contestó: “vamos a ir viendo, vamos a ir revisando qué es lo que está detrás de esto”.
Brugada visitó el hospital San Ángel Inn de Chapultepec, a fin de constatar la atención médica que reciben los uniformados.
“Hemos hablado con los policías, estamos en un proceso permanente –aquí con sus jefes– de diálogo. Sabemos todo lo que esto ha implicado, pero nuestro apoyo total a ellos, no los vamos a dejar solos y estaremos muy al pendiente de que toda esta gran estructura que tenemos en la ciudad; puedo decir que es la mejor policía del país, que ha ayudado mucho a bajar la incidencia delictiva y este gobierno los apoya totalmente.
“Hay momentos difíciles, hay momentos en que lo más importante es no responder para que continúen nuestros procesos pacíficos. Y quienes querían que hubiera represión, pues eso no lo lograron y estamos apoyando a todo nuestro personal”.
Subrayó que su gobierno va a estar pendiente de su salud y reiteró el respeto a las corporaciones.